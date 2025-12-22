Bộ Xây dựng cảnh báo giá đất chưa đúng thực tế, còn hiện tượng đầu cơ

Theo báo cáo tổng kết năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026, Bộ Xây dựng cho biết đã thường xuyên theo sát diễn biến tình hình thị trường bất động sản, tăng cường thông tin dự báo, kịp thời có giải pháp ứng phó khi thị trường có biến động bất thường, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh.

Tuy vậy, ngành vẫn còn một số hạn chế. Giá giao dịch bất động sản có xu hướng tăng dần theo năm nhưng chưa phản ánh đúng giá trị thực của bất động sản do còn hiện tượng găm hàng, nâng giá, đầu cơ, làm gia tăng mặt bằng giá bất động sản, gây mất cân đối cung - cầu.

Cơ cấu sản phẩm còn mất cân đối giữa các phân khúc, thiếu sản phẩm bất động sản là nhà ở giá phù hợp với khả năng chi trả của đa số người dân; tiến độ triển khai nhiều dự án vẫn chậm do vướng mắc về thủ tục đầu tư, đất đai và quy hoạch; nguồn vốn dành cho thị trường bất động sản còn có những khó khăn, tiềm ẩn rủi ro.

Bên cạnh đó, tỷ lệ tăng vốn tín dụng trong lĩnh vực bất động sản, kinh doanh bất động sản vượt cao hơn nhiều so với tỷ lệ tăng trưởng toàn ngành. Khó khăn trong kiểm soát dòng vốn tín dụng gián tiếp vào lĩnh vực bất động sản.

Mức độ rủi ro khi giá bất động sản, nhà ở tăng cao vượt giá trị thực; dư nợ trái phiếu doanh nghiệp và trái phiếu doanh nghiệp đến hạn trả nợ của các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản lớn.

Bộ Xây dựng chỉ ra nhiều địa phương chưa quan tâm đúng mức đến công tác quản lý thị trường bất động sản, dẫn đến việc giám sát, kiểm tra chưa được chú trọng và thực hiện thường xuyên và chưa kịp thời chấn chỉnh các sai phạm.

Thông tin, dữ liệu về thị trường bất động sản đã được thu thập, tuy nhiên chưa đầy đủ, hoàn thiện.

Về giải pháp trong năm 2026, Bộ Xây dựng cho biết sẽ tập trung nghiên cứu, kiến nghị sửa đổi Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản.

Trong đó, chú trọng đến việc nghiên cứu, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp, đơn giản hóa thủ tục hành chính nhằm tạo hành lang pháp lý thông thoáng để thúc đẩy phát triển nhà ở, thị trường bất động sản, nhất là tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội, góp phần cải thiện chất lượng sống cho người dân.

Bộ Xây dựng sẽ triển khai vận hành có hiệu quả hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở, thị trường bất động sản; hoàn thiện cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản, đảm bảo dữ liệu đúng, đủ, sạch, sống, đồng bộ và kết nối liên thông từ trung ương tới địa phương; công khai, minh bạch thông tin thị trường bất động sản…

Ngoài ra, cơ quan quản lý ngành xây dựng sẽ tiếp tục phối hợp cùng các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, đề xuất giải pháp về kiểm soát, kiềm chế giá bất động sản.

Bộ Xây dựng cũng khẳng định sẽ tiếp tục tổ chức các đoàn công tác kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để thúc đẩy, triển khai hiệu quả các mục tiêu đã đề ra tại đề án xây dựng 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030.