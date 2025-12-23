Doanh nghiệp đề xuất làm cầu Cát Lái muốn huy động 1.110 tỷ đồng

Tổng Công ty Xây dựng số 1 - CTCP (mã chứng khoán: CC1), nhà đầu tư lập đề xuất dự án cầu Cát Lái và đường dẫn theo hình thức đối tác công tư (PPP), chuẩn bị tổ chức cuộc họp cổ đông bất thường vào đầu năm 2026.

Công ty này ra kế hoạch dự kiến chào bán 100 triệu cổ phiếu với giá 11.100 đồng/đơn vị nhằm huy động 1.110 tỷ đồng. Số tiền thu được dự kiến dùng để đầu tư các dự án hạ tầng theo phương thức PPP, trong đó doanh nghiệp trên là thành viên của liên danh thực hiện dự án. Thời gian giải ngân dự kiến trong nửa đầu năm 2026.

Số cổ phiếu phát hành thêm này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng một năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán. Đợt chào bán dự kiến thực hiện từ quý đầu năm 2026, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận đủ hồ sơ.

Phối cảnh cầu Cát Lái (Ảnh: Sở Xây dựng Đồng Nai).

Trong 9 tháng, CC1 đạt doanh thu hơn 7.451 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 182 tỷ đồng, lần lượt tăng 26% và gấp 2,8 lần cùng kỳ năm trước. Tính đến ngày 30/9, doanh nghiệp có nợ vay tài chính gần 6.004 tỷ đồng, hệ số nợ/vốn chủ sở hữu là 1,32 lần.

Dự án đầu tư xây dựng cầu Cát Lái và đường dẫn có tổng chiều dài khoảng 11,6km, đi qua phường Cát Lái (TPHCM) và xã Đại Phước (tỉnh Đồng Nai). Dự án được triển khai nhằm thay thế phà Cát Lái hiện hữu, kết nối Nhơn Trạch (Đồng Nai) với TPHCM và các khu vực lân cận.

Tổng mức đầu tư dự án dự kiến là 17.694 tỷ đồng, đã bao gồm chi phí lãi vay. Trong đó, chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư hơn 3.400 tỷ đồng; chi phí xây dựng gần 9.500 tỷ đồng.

Khi hoàn thành, cầu Cát Lái sẽ hình thành tuyến kết nối giao thông liên vùng giữa TPHCM, tỉnh Đồng Nai và các địa phương trong khu vực. Công trình đồng thời tạo thêm trục kết nối giữa TPHCM và sân bay quốc tế Long Thành thông qua đường tỉnh 25C, khắc phục tình trạng quá tải của bến phà hiện nay, vốn không còn đáp ứng nhu cầu thông hành.