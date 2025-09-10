Chấp thuận nhà đầu tư 2 dự án bất động sản gần 69.000 tỷ đồng ở Vân Phong

Ngày 10/9, Ban Quản lý Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Khánh Hòa đã ban hành 2 quyết định chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án khu đô thị mới Đầm Môn và dự án khu đô thị mới Tu Bông.

Dự án khu đô thị mới Đầm Môn được đầu tư tại xã Đại Lãnh, tỉnh Khánh Hòa, có quy mô hơn 1.440ha, dân số ước đạt hơn 28.500 người. Tổng mức đầu tư gần 26.000 tỷ đồng.

Một góc khu kinh tế Vân Phong (Ảnh: Trung Thi)

Dự án khu đô thị mới Tu Bông nằm tại địa bàn 3 xã Vạn Thắng, Tu Bông, Đại Lãnh, quy mô gần 2.600ha, dân số ước đạt gần 75.000 người. Tổng mức đầu tư của dự án là hơn 43.000 tỷ đồng.

Cả 2 dự án đều thuộc khu kinh tế Vân Phong. Các danh mục bất động sản trong dự án gồm nhà liên kế, biệt thự, chung cư, nhà ở xã hội; các công trình dịch vụ, du lịch nghỉ dưỡng, cơ sở lưu trú du lịch; các công trình công cộng khác phục vụ cho đơn vị ở và đô thị.

Trước đó vào cuối tháng 6, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định về việc chấp thuận chủ trương đầu tư 2 dự án trên.

Theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, mục tiêu của 2 dự án là đầu tư xây dựng khu đô thị mới cao cấp, hoàn chỉnh, đồng bộ bao gồm hệ thống hạ tầng kỹ thuật; nhà ở thương mại, nền đất ở; các công trình dịch vụ, du lịch nghỉ dưỡng… Từ đó, hình thành khu đô thị xanh, tiện nghi hiện đại, thông minh, đẳng cấp quốc tế, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương nói chung và khu kinh tế Vân Phong nói riêng, góp phần đưa quỹ đất của khu vực vào khai thác có hiệu quả.

Dự án sẽ có thời hạn hoạt động 50 năm kể từ ngày được giao đất, cho thuê đất hoặc chuyển mục đích sử dụng đất. Thời gian triển khai từ quý II/2025 đến cuối năm 2034.

Quyết định cũng nêu rõ, không cho phép tổ chức, cá nhân nước ngoài được sở hữu nhà ở trong phạm vi 200m tính từ ranh giới khu đất quốc phòng trở ra xung quanh và tại khu vực dự án thuộc khu vực biên giới biển.