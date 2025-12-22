Điều gì tác động mạnh nhất đến quyết định của người mua nhà?

Giá là yếu tố quan trọng

Vợ chồng chị Thu (phường Bình Trưng, TPHCM) suốt cả năm nay như quay vòng trong chính những suy nghĩ và tính toán về chuyện mua nhà. Trót bán sớm căn chung cư vào năm ngoái, anh chị dự định tìm được chỗ phù hợp sẽ tiếp tục mua căn nhà mới, làm chỗ trú chân cho gia đình 5 người, gồm 3 con nhỏ.

Tuy nhiên vừa bán xong, anh chị còn chưa kịp đi ngó nghiêng những nơi ở mới thì giá chung cư đã tăng chóng mặt. Ngay cả căn nhà anh chị đã bán đi cũng "lên một khúc". Thị trường chung cư gần như đã tạo mặt bằng giá mới khiến đôi vợ chồng làm nhân viên văn phòng không khỏi choáng váng.

Giá chung cư không chỉ leo thang ở thị trường thứ cấp. Trên thị trường sơ cấp, vợ chồng chị Thu cũng khó có thể mua được một căn hộ ở khu vực xung quanh phường Bình Trưng.

Một số dự án mở bán mới gần đó, trên trục trường Mai Chí Thọ, Song Hành (quận 2 cũ) hay Đỗ Xuân Hợp (quận 9 cũ) đều lập mặt bằng giá trên 100 triệu đồng/m2, thậm chí có dự án lên tới 170 triệu đồng/m2. Một căn hộ nhỏ 50m2 cũng khoảng 5-6 tỷ đồng, gấp đôi so với mức giá mà gia đình bình dân như vợ chồng chị Thu mong muốn và có thể chi trả.

Trường hợp gặp khó về giá khi tiếp cận nhà ở như gia đình chị Thu không phải cá biệt. Nghiên cứu của CBRE Việt Nam gần đây cho thấy, giá bán là yếu tố tác động mạnh nhất đến quyết định mua nhà. Điều này không khó hiểu khi giá nhà tại Hà Nội và TPHCM trong năm qua tăng mạnh ở thị trường sơ cấp. Trong bối cảnh giá leo thang, người mua dù để ở hay đầu tư đều đặt tiêu chí giá lên hàng đầu.

Ngoài ra, các sản phẩm mở bán từ giai đoạn đầu ngày càng được quan tâm nhờ lợi thế về giá và tiến độ thanh toán. Xu hướng “mua sớm” để tối ưu chi phí rõ rệt hơn so với những năm trước. Căn hộ từ 2–5 tỷ đồng tiếp tục là lựa chọn chủ đạo, trong khi nguồn cung ngoài thị trường lại chủ yếu nằm ở mức giá trên 5 tỷ đồng.

Người dân e ngại giá nhà khi đưa ra quyết định (Ảnh minh họa: Trịnh Nguyễn).

Thay đổi tâm lý khi mua nhà

Trong khi đó, nhóm khách hàng trẻ nỗ lực muốn mua nhà lại quan tâm đầu tiên đến tính pháp lý dự án, theo ông Lê Bảo Long, Giám đốc marketing của PropertyGuru. Thời gian qua, vấn đề pháp lý dai dẳng kéo dài ở nhiều dự án khiến người trẻ khi lựa chọn mua nhà đã ưu tiên cân nhắc vấn đề này nhằm tránh các rủi ro không đáng có. Sau pháp lý, họ quan tâm tới vị trí dự án, tiện ích nội - ngoại khu...

CBRE Việt Nam cũng đưa ra quan điểm tương tự: Chất lượng và yếu tố sức khỏe đang trở thành tiêu chí quan trọng nhất khi mua nhà. Xu hướng này cũng thể hiện rõ tại Việt Nam, với sự nở rộ của các dự án chú trọng tiện ích và tiêu chuẩn vận hành.

Đơn vị này cho rằng người mua chấp nhận dịch chuyển ra xa trung tâm để đổi lấy không gian sống tốt hơn và mức giá phù hợp. Các câu hỏi về “bao xa đến trung tâm” dần được thay thế bằng “mất bao nhiêu thời gian để di chuyển”, phản ánh tác động rõ rệt của các tuyến metro, đường vành đai và mạng lưới hạ tầng mới lên lựa chọn mua nhà.

Một thay đổi khác là nhu cầu sở hữu căn nhà thứ hai và tìm kiếm các sản phẩm có dòng tiền ổn định. Thay vì chỉ tập trung vào lướt sóng 3-6 tháng như giai đoạn trước, nhà đầu tư có xu hướng nắm giữ dài hạn hơn, kết hợp khai thác cho thuê để tạo dòng tiền. Như vậy, chiến lược đầu tư đang dịch chuyển từ ngắn hạn sang trung hạn, với kỳ vọng trong 3-5 năm.