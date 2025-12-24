Gia Lai báo cáo Thanh tra Chính phủ loạt dự án chậm tiến độ

UBND tỉnh Gia Lai đã có báo cáo gửi Thanh tra Chính phủ về kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao, phục vụ phiên họp thứ 29 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Theo báo cáo, qua rà soát, tỉnh này còn 13 dự án chậm tiến độ, gặp khó khăn, vướng mắc.

Trong số các dự án chậm tiến độ, có 7 dự án đầu tư công đang gặp khó khăn, vướng mắc và chưa đảm bảo tiến độ đề ra. UBND tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng phương án xử lý cụ thể cho từng trường hợp.

Một góc ở Khu kinh tế Nhơn Hội, tỉnh Gia Lai (Ảnh: Doãn Công).

Cụ thể, dự án cung cấp trang thiết bị cho Trung tâm Y tế thành phố Quy Nhơn cũ (nay là phường Quy Nhơn Bắc, Gia Lai); dự án hoàn thiện hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính các cấp tỉnh Bình Định cũ (nay là tỉnh Gia Lai); dự án khu xử lý chất thải rắn phục vụ khu kinh tế Nhơn Hội; dự án vệ sinh môi trường thành phố Quy Nhơn cũ - hạng mục quản lý chất thải rắn;…

Theo lãnh đạo tỉnh Gia Lai, đến nay đã hoàn thành việc rà soát, phân loại nhóm xử lý các dự án có khó khăn, vướng mắc và báo cáo Thanh tra Chính phủ, Bộ Tài chính; cập nhật các khó khăn, vướng mắc của các dự án này trên hệ thống cơ sở dữ liệu 751 (các dự án tồn đọng kéo dài) theo quy định.

Đối với các dự án vốn ngoài ngân sách, có 6 dự án đang gặp khó khăn, vướng mắc.

Cụ thể, một dự án đang được nghiên cứu, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo xử lý: dự án Khu Mũi Tấn của Công ty cổ phần dịch vụ giải trí Hưng Thịnh Quy Nhơn.

Ba dự án đã báo cáo, xin ý kiến của Trung ương như dự án nhà máy điện gió Chơ Long của Công ty Cổ phần phong điện Chơ Long; dự án nhà máy điện gió Yang Trung của Công ty Cổ phần phong điện Yang Trung; dự án nhà máy điện gió Hưng Hải Gia Lai của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển phong điện Gia Lai.

Một dự án nhà đầu tư đang thực hiện thủ tục xin cấp phép hoạt động điện lực là dự án nhà máy điện gió phát triển miền núi (xã Bàu Cạn, Gia Lai) của Công ty Cổ phần điện gió Chư Prông Gia Lai.

Một dự án đã được cấp phép hoạt động điện lực là dự án nhà máy điện gió chế biến Tây Nguyên (xã Bàu Cạn, Gia Lai) của Công ty cổ phần năng lượng gió Chư Prông.

Đáng chú ý, UBND tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo Thanh tra tỉnh thành lập đoàn thanh tra chuyên đề đối với 2 công trình, dự án có khó khăn, vướng mắc, chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, hiệu quả thấp và có nguy cơ gây thất thoát, lãng phí trên địa bàn tỉnh.

Hai dự án này bao gồm: dự án đầu tư xây dựng khu phố Hoa Lư - Phù Đổng do Công ty Cổ phần Tài chính và Phát triển doanh nghiệp làm nhà đầu tư/chủ đầu tư; dự án khu xử lý chất thải rắn phục vụ Khu kinh tế Nhơn Hội do Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh làm chủ đầu tư.

UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành 2 kết luận thanh tra và gửi báo cáo kết quả thanh tra chuyên đề về các công trình, dự án có khó khăn, vướng mắc, chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, hiệu quả thấp, có nguy cơ gây thất thoát, lãng phí liên quan đến 2 dự án nêu trên tới Thanh tra Chính phủ.