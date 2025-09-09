Ngày 9/9, Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) tỉnh Gia Lai đã có văn bản gửi UBND tỉnh đề xuất 2 phương án xử lý công trình Khách sạn Hải Âu.

Trong đó, phương án được kiến nghị lựa chọn là cho phép khách sạn tiếp tục hoạt động sử dụng đất đến năm 2052, cùng thời hạn với Khách sạn Hoàng Yến nằm kế bên.

Khách sạn Hải Âu nằm sát biển Quy Nhơn, tỉnh Bình Định (cũ) nay là tỉnh Gia Lai (Ảnh: Doãn Công).

Theo Sở NN&MT, khu đất khách sạn Hải Âu đã được UBND tỉnh thu hồi đất do hết thời hạn thuê đất. Theo quy định, chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Xây dựng 47 phải thực hiện tháo dỡ, di dời tài sản trên đất để hoàn trả mặt bằng cho Nhà nước và không được bồi thường.

Ngoài ra, Luật Đất đai năm 2024 không quy định trình tự, thủ tục cho thuê lại đất đối với trường hợp đã thu hồi đất. Đặc biệt, công trình không phù hợp với quy hoạch xây dựng được phê duyệt.

Tuy nhiên, trong bối cảnh đẩy mạnh hỗ trợ khu vực kinh tế tư nhân và tinh thần “chống lãng phí” được Tổng Bí thư nhấn mạnh, Sở NN&MT đề xuất UBND tỉnh xem xét 2 phương án xử lý công trình khách sạn Hải Âu.

Phương án 1: Yêu cầu Công ty Cổ phần Xây dựng 47 chấp hành quyết định thu hồi đất của UBND tỉnh Bình Định (nay là tỉnh Gia Lai).

Doanh nghiệp thực hiện việc tháo dỡ toàn bộ tài sản trên đất và bàn giao mặt bằng cho Nhà nước để triển khai thực hiện Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Không gian du lịch vịnh Quy Nhơn, tạo không gian công cộng, sinh hoạt cộng đồng, không bị che khuất tầm nhìn toàn tuyến công viên ven biển.

3 khách sạn Bình Dương, Hoàng Yến, Hải Âu chắn một phần biển Quy Nhơn (Ảnh: Doãn Công).

Theo Sở NN&MT tỉnh Gia Lai, phương án này đảm bảo các nội dung theo ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Kết luận số 58 của Trung ương ngày 5/8/2021. Đồng thời, phù hợp với quy định của pháp luật đất đai và quy hoạch xây dựng.

Thế nhưng, công trình khách sạn Hải Âu được xây dựng năm 2005 (công trình cấp II, thời hạn sử dụng 50-100 năm). Hiện nay, cơ sở vật chất còn khang trang và khách sạn đang hoạt động ổn định, góp phần đáp ứng yêu cầu về hạ tầng du lịch, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Do đó, việc tháo dỡ công trình khách sạn Hải Âu tại thời điểm này là lãng phí nguồn lực của xã hội, của doanh nghiệp, ảnh hưởng đến hạ tầng du lịch của tỉnh và khó khăn cho doanh nghiệp.

Ngoài ra, công trình khách sạn Hoàng Yến bên cạnh vẫn còn thời gian thuê đất đến năm 2052.

Phương án 2: Cho phép khách sạn Hải Âu tiếp tục sử dụng đất đến bằng với thời gian hoạt động còn lại của công trình khách sạn Hoàng Yến.

Việc này tránh lãng phí nguồn lực của xã hội và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; đảm bảo các khoản thu về tài chính đối với Nhà nước liên quan đến dự án.

Khách sạn Bình Dương đã nhận hơn 43 tỷ đồng để bồi thường và bố trí hơn 2.800m² đất mới tại Ghềnh Ráng để xây dựng lại nhà khách (Ảnh: Doãn Công).

Theo Quy hoạch chung thành phố Quy Nhơn trước đây, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 2015 và Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Không gian du lịch vịnh Quy Nhơn được UBND tỉnh phê duyệt, khu đất khách sạn Hải Âu đã được quy hoạch sử dụng là đất công cộng (tạo không gian công cộng, sinh hoạt cộng đồng...).

Tuy nhiên, trong tinh thần thực hiện Nghị quyết 68 của Trung ương về phát triển kinh tế tư nhân và chống lãng phí, Sở NN&MT kiến nghị UBND tỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy lựa chọn phương án 2, nhằm tránh lãng phí.