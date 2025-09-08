Phó Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa có đơn xin nghỉ công tác

Chiều 8/9, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy Khánh Hòa xác nhận ông Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và ông Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa, đã có đơn xin nghỉ công tác theo nguyện vọng cá nhân.

“Đây mới là nguyện vọng của 2 vị lãnh đạo này. Còn giải quyết như thế nào phải chờ cấp trên xem xét”, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy Khánh Hòa thông tin.

Ông Trần Quốc Nam, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa (Ảnh: Trung Thi).

Hiện nay, ông Nguyễn Long Biên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa, được giao nhiệm vụ điều hành UBND tỉnh Khánh Hòa.

Theo ghi nhận, 2 tuần qua, trong lịch công tác của UBND tỉnh Khánh Hòa không có lịch làm việc của cả ông Nam và ông Hậu.

Ông Trần Quốc Nam (54 tuổi), quê tỉnh Quảng Ngãi. Trước khi sáp nhập 2 tỉnh Khánh Hòa và Ninh Thuận, ông Nam giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận (cũ).

Tháng 7 vừa qua, khi 2 tỉnh Khánh Hòa và Ninh Thuận sáp nhập thành tỉnh Khánh Hòa mới, ông Nam giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa.

Ông Phạm Văn Hậu (51 tuổi), quê tỉnh Khánh Hòa. Trước tháng 7, ông Hậu giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận.

Sau khi hợp nhất tỉnh Ninh Thuận và Khánh Hòa, từ 1/7, ông Hậu được chỉ định làm Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa.