Hà Nội duyệt bãi đỗ xe rộng hơn 8ha kết hợp trung tâm thương mại

Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền vừa ký ban hành quyết định về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết bãi đỗ xe, trung tâm thương mại Hoàng Mai Giáp Bát, tỷ lệ 1/500, tại phường Định Công.

Khu vực lập quy hoạch chi tiết có phạm vi ranh giới: Phía bắc giáp hồ Đầm Đỗi; phía nam giáp đường quy hoạch có mặt cắt 24m, tuyến Monorail M2 và khu đất quy hoạch đất đầu mối hạ tầng kỹ thuật; phía đông giáp đường quy hoạch có mặt cắt 30m và khu đất quy hoạch đất đầu mối hạ tầng kỹ thuật (khu vực ga Giáp Bát); phía tây giáp đường quy hoạch có mặt cắt 24m và khu đô thị Đại Kim - Định Công.

Khu đất nghiên cứu lập quy hoạch có diện tích khoảng 8,03ha (trong đó, diện tích đất đường giao thông thành phố khoảng 1,97ha; diện tích đất lập dự án khoảng 6,06ha).

Tình trạng ô tô đỗ tràn lan tại đường phố Hà Nội (Ảnh: Hải Long).

Quy hoạch chi tiết nhằm hình thành mô hình xây dựng bãi đỗ xe kết hợp chức năng trung tâm thương mại, văn phòng và nhà kho hiện đại được kết nối đồng bộ, khoa học, ứng dụng công nghệ cao; đảm bảo không phá vỡ cấu trúc, định hướng phát triển không gian đô thị.

Hà Nội giao Công ty cổ phần Xuân Nam Việt và Công ty cổ phần tư vấn Quy hoạch - Kiến trúc Việt Nam là đơn vị tư vấn lập quy hoạch chi tiết chịu trách nhiệm về pháp lý tổ chức lập (bao gồm cả quy trình, phạm vi, đối tượng, thời gian, hình thức, kết quả tổng hợp ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư có liên quan), chất lượng, số liệu, tính chính xác, tính thống nhất, đồng bộ với hệ thống bản vẽ, thuyết minh.

Hà Nội giao UBND phường Định Công chủ trì, phối hợp với Công ty cổ phần Xuân Nam Việt, Công ty TNHH Cơ khí chế tạo và Dịch vụ tổng hợp 27-7 cùng Sở Quy hoạch - Kiến trúc công bố công khai đồ án quy hoạch chi tiết.

Chủ tịch UBND phường Định Công có trách nhiệm hướng dẫn và kiểm tra, giám sát xây dựng theo quy hoạch, xử lý các trường hợp xây dựng sai quy hoạch theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.

Công ty cổ phần Xuân Nam Việt và Công ty TNHH Cơ khí chế tạo và Dịch vụ tổng hợp 27-7 có trách nhiệm triển khai thực hiện dự án đầu tư tuân thủ quy định của pháp luật; phù hợp với quy hoạch chi tiết.