Chung cư HH Linh Đàm có được phép cấm cư dân gửi xe điện?

Khi con trai mới đỗ cấp 3, anh Tuấn đầu tư cho con một chiếc xe đạp điện để thuận tiện đi lại. Tháng 11, anh tiếp tục bán chiếc xe máy xăng cũ, bù thêm 5 triệu để chuyển sang xe điện. Hai chiếc đều được gửi dưới hầm chung cư HH Linh Đàm (phường Hoàng Liệt, Hà Nội).

Anh đánh giá xe điện chạy êm, tiện lợi, phù hợp với gia đình mình. Hơn nữa, sắp tới Hà Nội cấm xe máy chạy xăng vào nội thành, anh Tuấn nói bán xe xăng, mua xe điện cũng là bước chuẩn bị.

Hôm trước đi làm về, anh nghe bảo vệ nói sắp tới cấm gửi xe điện trong hầm.

Bán xe xăng mua xe điện chưa được 1 tháng, chung cư cấm gửi

Ban đầu, anh Tuấn không tin lời bảo vệ lắm, bởi sao có chuyện vô lý thế. Đến khi vào các nhóm cư dân trên mạng xã hội, anh mới xác nhận thông tin và tỏ ra bức xúc.

“Nhà nước đang khuyến khích chuyển sang xe điện, chung cư thì lại cấm gửi xe. Nhà tôi có 2 xe điện, giờ không biết đi gửi ở đâu. Tôi nói chuyện với hàng xóm, nhà ai có xe điện cũng không hài lòng với quyết định của tòa nhà”, anh Tuấn nói.

Khu vực để xe điện tại chung cư HH Linh Đàm (Ảnh: Tuệ Minh).

Người dân ở chung cư HH Linh Đàm cho biết, ban quản lý đã tự đưa ra quyết định mà không thông qua cư dân, không tổ chức hội nghị nhà chung cư. Cư dân bỏ tiền ra mua căn hộ nhưng đang không được sử dụng tiện ích của tòa nhà.

Giờ nếu phải gửi xe bên ngoài, anh Tuấn nhìn thấy sự bất tiện khi mỗi lần đi lấy xe, phải đi bộ rất vất vả. Anh mong muốn ban quản lý sớm đưa ra giải pháp để những hộ sở hữu xe điện được yên tâm.

Trong khi đó, một bộ phận khác tại chung cư HH Linh Đàm ủng hộ quyết định của ban quản lý vì lo ngại hạ tầng và hệ thống phòng cháy chữa cháy của chung cư không đảm bảo.

"Nếu xảy ra cháy xe điện, với hệ thống hiện tại không thể dập tắt được, nguy cơ ảnh hưởng đến trụ bê tông của tòa nhà, chưa nói đến tính mạng cư dân sinh sống ở đây. Nhiều người nói xe xăng cũng có nguy cơ cháy, nhưng việc dập tắt đám cháy do xe xăng hoàn toàn khả thi. Lúc nào khả năng xử lý cháy xe điện đủ độ an toàn, việc sạc pin dưới hầm có thể thực hiện được", độc giả Nguyễn Phúc (cư dân của chung cư HH Linh Đàm) gửi ý kiến về tòa soạn báo Dân trí.

Ý kiến khác cho rằng ban quản lý phải trao đổi và lấy ý kiến của người dân để tìm phương án tối ưu, thay vì cấm. Khu chung cư hiện có khu vực sân chơi khá rộng, có thể tận dụng không gian này để trông giữ xe điện.

Cư dân mong muốn tòa nhà đưa ra giải pháp, thay vì cấm gửi xe điện (Ảnh: Tuệ Minh).

Ít ngày sau khi chung cư HH Linh Đàm ban hành “lệnh” cấm, UBND phường Hoàng Liệt đã làm việc với ban quản lý tòa nhà và chỉ đạo không được từ chối trông giữ xe điện.

Cơ quan chức năng đề nghị ban quản lý chung cư thay vì cấm, phải đưa ra phương án bố trí khu vực sạc riêng cho xe điện, đồng thời tăng cường theo dõi, xử lý các sự cố phát sinh trong quá trình trông giữ phương tiện tại tầng hầm.

Ban quản lý cũng cần thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống, trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ để đảm bảo hoạt động ổn định, đúng chức năng thiết kế khi có sự cố xảy ra.

Không luật nào cho phép cấm, vi phạm có thể bị phạt tới 120 triệu

Trao đổi với phóng viên Dân trí, Luật sư Nguyễn Văn Đồng, Trưởng Văn phòng Luật sư Nhân Chính (Đoàn luật sư TP Hà Nội), cho biết hiện nay Chính phủ đang thúc đẩy chuyển đổi xanh, hạn chế dần phương tiện chạy bằng nhiên liệu xăng, khuyến khích người dân sử dụng xe điện.

“Việc ban quản trị, đơn vị quản lý vận hành chung cư thông báo không cho người dân gửi xe điện ở tầng hầm là quy định trái luật”, ông Đồng khẳng định.

Theo luật sư, việc cấm xe điện nếu như không được quy định trong quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư và không được hội nghị nhà chung cư thông qua thì là quy định mang tính áp đặt. Kể cả có thông qua nhưng trái với chủ trương, quy định của thành phố và Chính phủ thì quy định này vẫn sẽ bị bãi bỏ.

Luật sư Nguyễn Văn Đồng, Trưởng Văn phòng Luật sư Nhân Chính (Đoàn luật sư TP Hà Nội).

Đối với ban quản trị nhà chung cư nếu có hành vi “Tự ý chuyển đổi công năng, mục đích sử dụng phần sở hữu chung, sử dụng chung” thì sẽ bị phạt từ 100 triệu đồng đến 120 triệu đồng theo quy định tại Nghị định 16/2022 của Chính phủ.

Còn đối với đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư (đơn vị được ban quản trị nhà chung cư thuê), nếu có các hành vi “Không đủ điều kiện về năng lực, chức năng, quản lý vận hành nhà chung cư mà vẫn thực hiện quản lý vận hành nhà chung cư; Không đủ các bộ phận chuyên môn nghiệp vụ về quản lý vận hành nhà chung cư theo quy định” theo quy định tại Nghị định 16/2022 của Chính phủ thì mức phạt từ 80 đến 100 triệu đồng.

Luật sư Nguyễn Văn Đồng cho rằng trong vụ việc này, cần làm rõ quy định cấm do ban quản trị hay đơn vị quản lý vận hành đặt ra để có biện pháp xử lý đúng người, đúng đối tượng.

Đồng quan điểm, Luật sư Diệp Năng Bình, Trưởng văn phòng Luật sư Tinh thông luật, khẳng định việc chung cư đơn phương thay đổi dịch vụ có thể bị coi là vi phạm hợp đồng cung cấp dịch vụ. Cư dân có quyền khởi kiện ra tòa án để yêu cầu giải quyết.

Pháp luật hiện hành cũng không có quy định cấm gửi xe điện ở chung cư. Nếu cấm, đây có thể được xem là hành vi hạn chế quyền sử dụng tài sản của người dân.

Ông Bình phân tích việc cấm ảnh hưởng trực tiếp tới thu nhập của người dân khi phải gửi xe ở bên ngoài với giá cao hơn; tốn nhiều thời gian di chuyển hơn…

Ngoài ra, điều này làm tăng nguy cơ cháy nổ vì nếu bị cấm gửi dưới hầm, cư dân có thể tự ý sạc xe ở khu vực hành lang, cầu thang, thậm chí họ có thể gửi xe ở nơi không được kiểm soát phòng cháy chữa cháy.

Đề xuất xây khu sạc riêng, lắp trạm đổi pin

Luật sư Diệp Năng Bình cho rằng ban quản lý chung cư nên áp dụng các biện pháp quản lý như tạo khu vực sạc riêng, trang bị hệ thống phòng cháy chữa cháy, lắp đặt camera và yêu cầu cư dân tuân thủ các quy định về sạc pin an toàn.

Ban quản lý cũng có thể xây dựng nội quy rõ ràng dựa trên sự đồng thuận của đa số cư dân và phải tuân thủ các quy định của pháp luật.

Liên quan đến vấn đề này, PGS.TS Đỗ Văn Dũng, Phó Chủ tịch Hội Ô tô - Máy động lực TPHCM, cho biết hiện nay chưa có quy chuẩn, quy định cụ thể về trạm sạc xe điện trong chung cư, khiến việc thẩm định thiết kế, kiểm tra hiện trạng và quản lý vận hành gặp nhiều khó khăn.

Chung cư có thể thiết kế trạm điện riêng bên ngoài, với khu vực sạc đặt tách biệt, thông thoáng, có hệ thống thông gió và thoát khói tự động. Thiết bị điện phải đạt chuẩn chống nước - bụi, có ngắt mạch tự động và bố trí bình chữa cháy…

Phương án lắp trạm sạc trên bề nổi tòa chung cư được tính đến (Ảnh: Trần Kháng).

Trong khi đó, chung cư mini, dãy nhà trọ có rủi ro cao hơn bởi không gian hẹp và hệ thống điện thiếu đồng bộ. Những công trình này cần bộ tiêu chí tối thiểu: Chỉ sạc ở khu vực thông thoáng; dùng ổ cắm ngoài trời đạt chuẩn; bố trí bình chữa cháy và cảm biến khói; giới hạn số xe sạc cùng lúc; cấm sạc qua đêm không giám sát; phải được kiểm tra định kỳ bởi thợ điện chuyên nghiệp.