Chung cư tạm dừng gửi xe điện, lãnh đạo phường Long Biên nói gì?

Sau chung cư HH Linh Đàm, đến lượt tòa nhà CT1 Thạch Bàn (phường Long Biên, Hà Nội) cấm gửi xe điện do quá tải, không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy chữa cháy.

Trao đổi với phóng viên báo Dân trí chiều 4/12, ông Hoàng Hải - Chủ tịch UBND phường Long Biên (Hà Nội) - cho biết chưa nhận được thông tin người dân phản ánh về tình trạng cấm gửi xe điện tại tòa CT1 Thạch Bàn.

Khi nào có người dân phản ánh, cơ quan chức năng sẽ chỉ đạo lực lượng chức năng xuống kiểm tra để xác định việc chung cư tạm dừng tiếp nhận, tiến tới cấm gửi xe điện là đúng hay sai, từ đó có hướng xử lý.

Khu để xe điện tại một chung cư ở Hà Nội (Ảnh: Văn Hưng).

Trong bối cảnh tương tự, lãnh đạo UBND phường Hoàng Liệt cho biết đã làm việc với Ban Quản lý chung cư HH Linh Đàm và chỉ đạo không được từ chối trông giữ xe điện.

Theo lãnh đạo phường Hoàng Liệt, Luật Nhà ở 2023 quy định khu vực để xe của chung cư bao gồm cả ô tô, xe máy (bất kể là chạy bằng xăng hay điện). Việc bố trí chỗ để/sạc xe điện cần được thiết kế theo tiêu chuẩn.

Luật Phòng cháy, chữa cháy hiện cũng không có quy định cấm/hạn chế để xe điện, sạc xe điện tại chung cư. Bên cạnh đó, chưa có kết luận chính thức nào khẳng định xe điện có nguy cơ cháy nổ cao và là phương tiện mất an toàn cháy nổ.

Trong khi đó, trước những khó khăn về sức chứa, phòng cháy chữa cháy, đại diện Công ty cổ phần cung cấp Dịch vụ và Giải pháp (SASP) lên tiếng mong muốn cơ quan chức năng vào cuộc để giúp đỡ tháo gỡ khó khăn.

SASP cho biết theo thiết kế được phê duyệt ban đầu, tòa nhà chưa có khu sạc riêng, mà chỉ có một vài ổ cắm đáp ứng cho lượng xe hiện tại. Hạ tầng tòa nhà đã cũ nhưng luật thì mới ban hành.

Trước đó, tòa nhà CT1 Thạch Bàn phát đi thông báo sẽ tạm dừng tiếp nhận, gửi trông giữ thêm các loại xe điện từ ngày 20/12. Các xe máy điện, xe đạp điện đã đăng ký gửi tại tầng 1 của tòa nhà trước đó vẫn được tiếp tục trông giữ.

“Cư dân có phát sinh nhu cầu gửi xe mới, vui lòng đăng ký vào sổ chờ, ban quản lý tòa nhà sẽ căn cứ thứ tự đăng ký và khả năng tiếp nhận để thông báo lại. Đơn vị vận hành cũng đề nghị cư dân chủ động tìm phương án thay thế trong thời gian tạm dừng”, thông báo nêu.

Về lý do, đại diện ban quản lý CT1 Thạch Bàn cho biết sức chứa nhà xe điện đã quá tải, vượt mức thiết kế cho phép gây khó khăn trong việc sắp xếp phương tiện. Thực tế theo phân khu, số lượng chỗ để xe điện hiện có tại tầng 1 chỉ khoảng 25 chỗ nhưng nay đã lên tới 60 xe.

Ban quản lý vận hành nhận thấy tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn phòng cháy, chữa cháy trong quá trình để xe và sạc xe điện. Đồng thời, tòa nhà chưa có khu vực quy hoạch riêng đảm bảo tiêu chuẩn, kỹ thuật an toàn cho để xe và sạc xe điện, cũng như chưa có thiết bị chữa cháy chuyên dụng đối với xe đạp điện, xe máy điện sử dụng pin Lithium-ion.

Hiện, tòa nhà đã báo cáo ban quản trị và công an phòng cháy, chữa cháy về thực trạng trên để nghiên cứu, hướng dẫn quy hoạch khu vực để và sạc xe điện riêng biệt, đạt tiêu chuẩn an toàn trong thời gian tới.