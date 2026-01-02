Chưa cho chuyển mục đích nơi giá đất tăng "chóng mặt" sau tin quy hoạch

Sáng 2/1, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Đặng Thanh Tùng, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An, xác nhận tỉnh này đã ban hành văn bản nhằm khuyến cáo người dân hạn chế mua bán đất trong giai đoạn quy hoạch chưa ổn định.

UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu siết chặt quản lý đất đai tại phường Vinh Lộc và xã Đông Lộc - khu vực đang triển khai lập điều chỉnh quy hoạch Trung tâm hành chính tỉnh này.

Phối cảnh Trung tâm hành chính tỉnh Nghệ An (Ảnh: Nguyễn Phê).

Các địa phương được chỉ đạo chưa cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và kiểm soát chặt các giao dịch chuyển nhượng cho đến khi quy hoạch hoàn thiện.

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An phối hợp với phường Vinh Lộc và xã Đông Lộc chưa cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; kiểm soát tình trạng mua bán, sang nhượng khi Sở Xây dựng đang lập điều chỉnh quy hoạch.

Văn bản nhấn mạnh việc tạm dừng và hạn chế này nhằm đảm bảo quản lý đất đai đúng quy định, ngăn ngừa đầu cơ theo tin đồn, thổi giá, livestream (phát trực tiếp) rao bán sai sự thật… gây bất ổn thị trường.

Trước đó, ngày 19/12/2025, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành công văn về nhiệm vụ lập quy hoạch và thiết kế kiến trúc công trình Trung tâm hành chính tỉnh.

Trên cơ sở này, tỉnh Nghệ An yêu cầu các sở, ngành tăng cường phối hợp, thực hiện nghiêm nhiệm vụ được giao.

Một thửa đất tại xóm 5, Nghi Phong, phường Vinh Lộc được xây bờ bao sau cơn sốt đất (Ảnh: Nguyễn Phê).

UBND tỉnh cũng giao Sở Nông nghiệp và Môi trường theo dõi, giám sát việc thực hiện của phường Vinh Lộc và xã Đông Lộc trong toàn bộ quá trình lập và điều chỉnh quy hoạch, đảm bảo quản lý đất đai thống nhất, minh bạch, đúng pháp luật.

Động thái siết chặt quản lý được đánh giá là cần thiết trong bối cảnh thị trường bất động sản khu vực này thời gian qua diễn biến phức tạp, xuất hiện dấu hiệu giao dịch ảo, đẩy giá, tạo sóng.

Việc kiểm soát của tỉnh Nghệ An nhằm ổn định thị trường, bảo vệ quyền lợi người dân, tránh ảnh hưởng đến tiến độ triển khai Trung tâm hành chính tỉnh trong thời gian tới.