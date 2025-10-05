Vingroup muốn làm đường vượt biển nối Cần Giờ với Vũng Tàu

Tập đoàn Vingroup vừa có văn bản gửi UBND TPHCM, đề xuất được nghiên cứu đầu tư tuyến đường vượt biển nối Cần Giờ với Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) theo hình thức BT (xây dựng - chuyển giao).

Theo doanh nghiệp, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TPHCM đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060, trong đó xác định phát triển hạ tầng giao thông hiện đại, tăng năng lực kết nối vùng và liên vùng.

Sau khi tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sáp nhập vào TPHCM, nhu cầu hình thành tuyến giao thông trực tiếp kết nối khu vực ven biển trở nên cấp thiết. Khu vực Cần Giờ và Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) có vị trí chiến lược về kinh tế biển, cảng, du lịch và phát triển đô thị sinh thái, nhưng hiện nay hạ tầng giao thông vẫn còn hạn chế, chủ yếu phụ thuộc vào phà và các tuyến đường vòng.

Vingroup cho rằng việc đầu tư tuyến đường vượt biển sẽ giúp rút ngắn thời gian di chuyển, kết nối hiệu quả các vùng chức năng trong thành phố, đồng thời tạo động lực phát triển đô thị, công nghiệp, logistics và du lịch trong giai đoạn sắp tới.

Nhằm đồng hành hiện thực hóa quy hoạch hạ tầng giao thông trọng điểm, Tập đoàn Vingroup đưa ra đề xuất trên. Chủ trương này là bước đi quan trọng, tạo cơ sở pháp lý để khởi động quá trình nghiên cứu tính khả thi và huy động nguồn lực đầu tư từ khu vực tư nhân.

Tập đoàn Vingroup cam kết đồng hành lâu dài, góp phần nâng cao năng lực kết nối vùng và phát triển bền vững không gian ven biển TPHCM.

Phối cảnh Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ (Ảnh: CĐT).

Tại Cần Giờ, Vingroup vừa khởi công Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ có tổng diện tích 2.870ha vào tháng 4 vừa qua. Dự án nằm tại cửa biển xã Long Hòa và thị trấn Cần Thạnh (huyện Cần Giờ cũ).

Dự án được đánh giá có tầm ảnh hưởng không chỉ với TPHCM mà còn tạo động lực tăng trưởng cho cả khu vực Đông Nam Bộ, mở ra tầm nhìn đột phá về phát triển kinh tế biển ở cấp quốc gia.

Ngoài việc đề xuất làm đường vượt biển Cần Giờ, Vingroup cũng đang đề xuất tuyến đường sắt cao tốc Phú Mỹ Hưng - Cần Giờ với tốc độ thiết kế 350 km/h, dự kiến rút ngắn thời gian di chuyển từ trung tâm Phú Mỹ Hưng xuống Cần Giờ.