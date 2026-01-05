Nghệ An khuyến khích cơ quan báo chí giám sát việc bốc thăm nhà ở xã hội

Ngày 5/1, thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An, ông Hoàng Phú Hiền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đã ký ban hành quyết định nhằm tăng cường tính minh bạch, phòng ngừa tiêu cực trong việc xét duyệt, mua - bán nhà ở xã hội trên địa bàn.

Tại quyết định này, UBND tỉnh yêu cầu Sở Xây dựng công khai đầy đủ thông tin về quy mô, số lượng căn hộ, giá bán tạm tính, thời gian nhận hồ sơ các dự án nhà ở xã hội ngay sau khởi công trên Cổng thông tin điện tử của đơn vị.

Khu nhà lưu trú cho chuyên gia và công nhân của Công ty TNHH Luxshare -ICT, Khu công nghiệp Vsip Nghệ An (Ảnh: Hoàng Lam).

Sau khi hợp đồng mua bán nhà ở được ký kết giữa bên mua và bên bán, danh sách người mua cũng phải được công bố công khai để phục vụ công tác hậu kiểm, tránh tình trạng một đối tượng được hỗ trợ nhiều lần.

Cơ quan chức năng sẽ tập trung kiểm tra, đảm bảo giá bán nhà ở xã hội được tính đúng, tính đủ theo quy định, không để doanh nghiệp lợi dụng chính sách để trục lợi.

UBND tỉnh Nghệ An cũng giao Công an tỉnh chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ và công an các địa phương xử lý nghiêm hành vi môi giới trái phép, trục lợi trong việc làm thủ tục, hồ sơ; xử phạt các chủ đầu tư, doanh nghiệp vi phạm quy định xét duyệt đối tượng...

Theo yêu cầu của lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An, UBND các xã, phường nơi có dự án phải thiết lập đường dây nóng và các kênh tiếp nhận phản ánh để kịp thời xử lý các kiến nghị của người dân. Các xã, phường phải công bố công khai đầy đủ thông tin dự án nhà ở xã hội trên địa bàn.

UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu các chủ đầu tư áp dụng công nghệ số vào việc hướng dẫn và tiếp nhận hồ sơ trực tuyến để giảm tải áp lực trực tiếp.

Trong trường hợp số hồ sơ đăng ký mua/thuê nhà ở xã hội nhiều hơn số căn hộ, tỉnh Nghệ An yêu cầu tổ chức bốc thăm công khai. Ngoài yêu cầu đại diện Sở Xây dựng giám sát, tỉnh Nghệ An khuyến khích mời cơ quan báo chí, truyền thông để tăng tính minh bạch cho các buổi bốc thăm này.

Chủ đầu tư các dự án nhà ở xã hội không được thu tiền đặt cọc hoặc ủy quyền cho cá nhân, sàn giao dịch thu tiền đặt cọc ngoài quy định, đồng thời chủ động phối hợp cơ quan chức năng để phát hiện, xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân, sàn giao dịch, môi giới mượn danh nghĩa “hỗ trợ”, “tư vấn” để trục lợi.

Tại quyết định này, tỉnh Nghệ An quy định rõ trách nhiệm của người mua nhà ở xã hội, trong đó đặc biệt nhấn mạnh sẽ thu hồi căn hộ, xử phạt vi phạm và công khai danh sách người vi phạm nếu phát hiện có gian lận trong quá trình kê khai về đối tượng, thu nhập, nhà ở...