Hà Nội sẽ xây thêm 39 khu nhà ở xã hội, đáng chú ý một xã có đến 7 dự án

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn vừa ký ban hành quyết định về việc công bố thông tin các dự án được xác định đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố (đợt 1), được xác định đầu tư từ nay đến 2030. Việc này nhằm đáp ứng mục tiêu hoàn thành 120.000 căn nhà xã hội mà Chính phủ giao thành phố.

Trong danh sách, 39 dự án được xây dựng trên diện tích gần 115ha, tổng vốn sơ bộ khoảng 71.500 tỷ đồng. Trong đó, dự án có tổng mức đầu tư lớn nhất là nhà ở xã hội Xuân Mai - Tân Tiến (xã Tân Tiến) với quy mô 12.078 tỷ đồng, diện tích 30ha. Khu nhà ở xã hội này cao tối đa 25 tầng nổi và 3 tầng hầm, quy mô dân số 17.250 người.

Nguồn cung nhà ở dự báo tăng mạnh trong thời gian tới (Ảnh: Trần Kháng).

Một dự án khác cũng có mức đầu tư trên 10.000 tỷ đồng là nhà ở xã hội Đa Phúc 1, tại ô đất III.2-13/N09 khu đô thị Sóc Sơn - khu 3. Công trình này được quy hoạch trên diện tích 11ha, cao 15 tầng nổi, 1 tầng hầm, quy mô dân số trên 4.900 người.

Khu vực có nhiều dự án nhất là xã Nội Bài với 7 dự án, tổng diện tích đất khoảng 10ha, vốn đầu tư gần 5.500 tỷ đồng. Cụ thể, NOXH.027 quy mô 43.500m2, mức đầu tư 3.507 tỷ đồng; NOXH.028 diện tích 23.500m2, 767 tỷ đồng; NOXH.029 diện tích 3.600m2, 118 tỷ đồng; NOXH.030 diện tích 5.800m2, 189 tỷ đồng; NOXH.031 diện tích 4.900m2, 160 tỷ đồng; NOXH.032 diện tích 12.500m2, 408 tỷ đồng; NOXH.033 diện tích 7.400m2, 331 tỷ đồng.

Xếp sau là Đa Phúc, Sóc Sơn cùng có 6 dự án mỗi xã. Trong đó, các dự án ở Đa Phúc diện tích đất trên 13ha, vốn gần 11.800 tỷ đồng. Tại Sóc Sơn, các dự án có quy mô khoảng 31,5ha, tổng vốn hơn 28.000 tỷ đồng.

UBND Thành phố Hà Nội cho biết việc công bố thông tin dự án nhằm mục tiêu đầu tư xây dựng nhà ở xã hội phục vụ các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở, đáp ứng chỉ tiêu 120.000 căn nhà ở xã hội giai đoạn 2026-2030 của Hà Nội được giao.

Về tiến độ thực hiện dự án, đối với vị trí khu đất đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, tiến độ thực hiện dự án dự kiến khoảng 3 năm.

Đối với vị trí khu đất chưa hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, tiến độ thực hiện dự án dự kiến khoảng 4 năm.

Năm 2025, Hà Nội hoàn thành 5.158 căn hộ nhà ở xã hội, vượt khoảng 10% chỉ tiêu được giao.

Năm 2026, Hà Nội được giao mục tiêu xây dựng 5.420 căn, cao hơn khoảng 16% so với năm trước. Với năm 2027, chỉ tiêu là 6.400 căn; năm 2028 là 6.790 căn; năm 2029 là 7.370 căn và năm 2030 là 14.216 căn.