Tin vui về dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng ở TPHCM

Sắp nhận 3 khu đất thanh toán cho hợp đồng BT

Tại buổi chia sẻ về hoạt động kinh doanh diễn ra chiều 6/1, ông Lê Như Phước An, Phó tổng giám đốc Trungnam Group, cho biết việc hoàn thành dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng dự kiến diễn ra trong năm nay, sau khi chủ đầu tư và UBND TPHCM cùng ngồi làm việc và tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.

Cụ thể hơn, ông An cho biết dự án chống ngập do triều cường được phê duyệt từ năm 2016, với tổng mức đầu tư hơn 10.000 tỷ đồng, không phải dự án quy mô lớn đặc biệt mà thuộc nhóm trên trung bình thời điểm đó.

Sau khi Nghị quyết 212 của Chính phủ được ban hành, nhiều vướng mắc pháp lý đã từng bước được tháo gỡ. Chủ đầu tư cùng UBND TPHCM đã tổ chức nhiều cuộc họp để rà soát, xử lý các tồn tại, đến nay đã giải quyết được nhiều thủ tục quan trọng, tạo điều kiện để hoàn thiện dự án trong năm 2026.

Dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng tại TPHCM đã được khởi công từ năm 2016 (Ảnh: Nam Anh).

Các bên liên quan đã ký phụ lục hợp đồng điều chỉnh tiến độ, nhằm đảm bảo hợp đồng BT tiếp tục còn hiệu lực để triển khai. TPHCM cũng đã mời Kiểm toán Nhà nước vào làm việc, tập trung rà soát kỹ lưỡng các nội dung liên quan đến pháp lý, giá trị đầu tư và hồ sơ thanh toán.

Theo đánh giá của ông An, việc hoàn thành toàn bộ dự án trong năm 2026, đúng cam kết của TPHCM với Chính phủ, là khả thi.

Liên quan đến việc thanh toán theo hợp đồng BT đã ký từ năm 2016, dự án được thanh toán bằng 7 khu đất. Tuy nhiên, đến nay một số khu đất phát sinh vướng mắc liên quan đến pháp lý, quy hoạch.

Đại diện doanh nghiệp cho biết trước mắt, trong 2 tháng đầu năm nay, TPHCM dự kiến thanh toán trước 3 khu đất, đồng thời tiếp tục làm việc để bổ sung các quỹ đất mới đủ điều kiện thanh toán.

Các khu đất dự kiến thanh toán gồm 762 Bình Quới, C8A Phú Mỹ Hưng và 232 Đỗ Xuân Hợp. Tổng giá trị ước tính 3 khu này khoảng 2.500 tỷ đồng. Cơ quan chức năng đang thẩm định giá đất để xác định nghĩa vụ tài chính và giá trị thanh toán cho nhà đầu tư.

Về kế hoạch sử dụng, vị đại diện cho biết giai đoạn 2026-2030, tập đoàn sẽ tập trung phát triển các dự án trên quỹ đất được thanh toán. Doanh nghiệp dự kiến tự đầu tư hoặc hợp tác với đối tác để triển khai các dự án có quy mô từ nhỏ (trong khoảng 2-3 năm) đến các khu đô thị lớn (5-7 năm).

Đối với các khu đất khác nhằm đảm bảo đủ giá trị thanh toán cho dự án, doanh nghiệp từng đề xuất thêm 4 khu đất bổ sung vào phụ lục hợp đồng, như khu 420 Nơ Trang Long, 257 Trần Hưng Đạo, 2 khu đất khác tại Nhà Bè.

Đang ở giai đoạn cuối cùng của khó khăn

Cũng tại cuộc họp, ông Lê Như Phước An, Phó tổng giám đốc Trungnam Group, thừa nhận doanh nghiệp đã đi qua một giai đoạn khó khăn và đang bước vào những ngày tháng cuối cùng để xử lý các tồn tại. Dự kiến trong khoảng nửa năm tới, các vấn đề cơ bản sẽ được giải quyết.

Khó khăn lớn nhất là khủng hoảng thanh khoản, xuất phát từ sự đứt gãy dòng tiền ở nhiều cấp độ. Trước thực trạng này, doanh nghiệp đã xây dựng lộ trình xử lý cụ thể. Trong nửa đầu năm 2026, mục tiêu là xử lý dứt điểm toàn bộ nợ xấu tại công ty mẹ và các công ty thành viên. Thời gian qua, khoảng 80% khối lượng công việc đã được giải quyết, phần còn lại đang được tập trung xử lý.

Theo thông tin từ doanh nghiệp, tính đến cuối năm 2025, doanh thu đạt 13.686 tỷ đồng. Trong đó, tổng doanh thu từ các nhà máy điện tăng hơn 10% so với năm trước, đạt 6.000 tỷ đồng. Kế hoạch năm nay dự kiến tiếp tục duy trì đà tăng trưởng quanh mức 10%.