Xe máy, ô tô cũng gây tai nạn, sao mỗi mô tô phân khối lớn bị lên án?

“Đâu phải mỗi mô tô phân khối lớn gây tai nạn”

Khuya 15/10, anh L.H. (30 tuổi, trú tại Phù Đổng, Hà Nội) điều khiển mô tô phân khối lớn biển số 29A1-001.XX trên đường Phan Tây Nhạc hướng đi Lê Quang Đạo.

Khi đến khu vực cột đèn XP7/T2/28 (phường Xuân Phương, Hà Nội), xe của anh H. va chạm với xe máy đi cùng chiều do anh T.X.A. (24 tuổi, Bắc Ninh) cầm lái, chở theo chị Đ.T.P. (19 tuổi, Bắc Ninh).

Vụ tai nạn khiến chị P. bị đứt rời cổ bàn chân trái. Một số nhân chứng cho biết thời điểm đó, người điều khiển mô tô phân khối lớn chạy rất nhanh trước khi va chạm với đôi nam nữ.

Clip ghi lại vụ việc lan truyền trên mạng xã hội, khiến dư luận “dậy sóng”. Nhiều người cho rằng, không phải chờ đến khi vụ tai nạn xảy ra, mô tô phân khối lớn từ lâu trở thành nỗi ám ảnh của số đông người đi đường.

Anh Cường cho rằng, dư luận đang nhìn nhận quá tiêu cực về cộng đồng "chơi" mô tô phân khối lớn (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Có gần 10 năm "chơi" mô tô phân khối lớn, anh Duy Cường (Hà Nội) cho rằng dư luận đang nhìn nhận quá tiêu cực về "biker" (thuật ngữ “biker” dùng để chỉ những người đam mê lái xe, đặc biệt là đối với loại xe phân khối lớn - PV).

“Thực tế, tai nạn do mô tô phân khối lớn gây ra không nhiều. Nhưng vì hình ảnh của dòng xe này dễ gây chú ý, nên mỗi khi xảy ra tai nạn, mọi người lại có cái nhìn không mấy thiện cảm.

Trong khi đó, tai nạn do xe máy hay ô tô xảy ra hàng ngày, nhưng ít ai nhắc. Đã tham gia giao thông thì không ai dám nói mình hoàn hảo. Mong mọi người đừng kỳ thị, đánh đồng người chơi xe phân khối lớn, bởi cộng đồng những người đam mê dòng xe này đủ mọi lứa tuổi, từ thanh niên đến các bác trung niên”, anh Cường chia sẻ.

Nam biker cũng khẳng định, bản thân không bao biện cho hành vi sai trái trong vụ tai nạn vừa qua, nhưng muốn chia sẻ để mọi người có cái nhìn khác thiện cảm hơn.

Anh cho rằng một phần định kiến đến từ việc người dân không phân biệt được xe mô tô phân khối lớn và các dòng xe “nhái dáng thể thao”, động cơ nhỏ.

“Hiện có nhiều xe kiểu dáng như mô tô phân khối lớn nhưng chỉ động cơ chỉ 150cc, giá 20-40 triệu đồng, ai cũng có thể mua. Nhiều bạn trẻ mới chơi thường độ pô to để gây ấn tượng, khiến người khác tưởng đó là mô tô “xịn” và gán tiếng xấu cho cả cộng đồng biker”, anh Cường chia sẻ.

Theo anh, việc cấp bằng A2 hiện nay dễ dàng hơn, nên nhiều người chưa đủ kỹ năng vẫn có thể sở hữu dòng xe tốc độ cao này, dẫn đến những vụ tai nạn đáng tiếc.

“Sai thì vẫn là sai, nhưng đừng vì một số cá nhân mà kỳ thị cả cộng đồng. Hầu hết biker trưởng thành đều có kỹ năng lái rất ổn, và tuân thủ pháp luật”, anh nói.

Anh chia sẻ thêm: “Tôi chơi xe gần 10 năm, chưa từng bị hàng xóm phàn nàn. Có con nhỏ rồi, tôi càng cẩn trọng, về khu dân cư là tắt máy, dắt xe. Cũng có lần tôi gây ồn, sau đó tự nhận thấy mình sai, và rút kinh nghiệm”.

Chơi xe là sở thích nhưng phải có văn hóa

Anh Nguyễn Đức Khương (Hà Nội), người chơi xe phân khối lớn đánh giá “chơi xe” là một sở thích, thú vui không hề xấu, giống như chơi chó, chơi chim hay sưu tầm các thiết bị công nghệ.

“Nhưng khác ở chỗ, xe còn là phương tiện giao thông, nên phải “chơi sao cho đúng”, đặc biệt phải tuân thủ luật và không làm ảnh hưởng tới những người xung quanh và cộng đồng”, anh nói.

Theo các biker, “chơi xe” là một sở thích, thú vui không hề xấu, nhưng đó cũng là phương tiện giao thông, nên phải “chơi sao cho đúng” (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Theo anh Khương, với người mới chơi chiếc xe chiếm một vị trí rất quan trọng và cũng dễ hiểu khi họ dành nhiều thời gian, công sức và tiền bạc cho bộ môn này. Đôi khi, họ dễ bị cuốn theo các trào lưu độ xe mới mà chưa tính toán kỹ lưỡng về mục đích sử dụng, ngân sách hay quy định pháp luật.

“Nhiều người trẻ tuổi khi mới chơi xe, đôi khi họ thường muốn khoe thành quả, muốn chiếc xe của mình gây ấn tượng mạnh với cộng đồng. Điều này dẫn đến việc độ xe quá đà, hoặc có những hành vi lái xe thiếu kiềm chế như nẹt pô, phóng nhanh, lạng lách... để thu hút sự chú ý.

Ngoài ra còn có một thực tế là nhiều người trẻ dù có tìm hiểu, nhưng vì thiếu kinh nghiệm thực tế cũng như muốn thể hiện cái tôi mà vô tình quên đi những chuẩn mực trong văn hóa giao thông hiện đại, làm ảnh hưởng tới cộng đồng”, nam thanh niên phân tích.

Qua sự việc, anh Khương cho rằng, người chơi xe phân khối lớn không hề đáng bị lên án như suy nghĩ của nhiều người bày tỏ trên mạng xã hội, bởi không phải ai chơi xe cũng vi phạm pháp luật.

“Đam mê không có lỗi. Vấn đề là mỗi người cần có ý thức để không gây phiền toái hay nguy hiểm cho người khác”, anh Khương đúc kết.

Thừa nhận tiếng pô phân khối lớn gây khó chịu cho mọi người, song anh Đức Thuận - một người từng có 15 năm chơi xe phân khối lớn ở Hà Nội cho rằng - đó là điều khó tránh đối với dòng xe này.

“Tiếng pô to là đặc trưng khó tránh. Nhưng nếu người lái có ý thức thì sẽ không nẹt pô, kéo ga ầm ĩ. Tôi dừng cuộc chơi vì bị nhiều người… chửi, dù bản thân chưa từng làm gì vượt quá giới hạn.

Tôi tham gia một câu lạc bộ xe phân khối lớn vào năm 2008. Thời đó, bất kỳ địa điểm nào đoàn biker chạy qua, người dân cũng đứng vẫy chào. Còn bây giờ, chỉ cần nghe tiếng pô là nhiều người chửi thầm, có đoàn xe còn bị ném gạch.

Chơi mà để mọi người ghét thì thú vui đó không còn vui nữa, nên tôi dừng lại”, anh Thuận chia sẻ.

Anh so sánh, giá trị xe phân khối lớn hơn 10 năm về trước đắt đỏ, ít mẫu mã hơn hiện tại. Những "dân chơi" khi đó đa phần là người điềm đạm, ngoài 30 tuổi - những người có điều kiện và hiểu luật. Bây giờ xe rẻ hơn, nhiều lứa tuổi tiếp cận, đặc biệt là người trẻ mới chơi, thích thể hiện, nên hình ảnh biker bị xấu đi.

Anh nói thêm: “Mô tô phân khối lớn sinh ra không phải để chạy chậm nhưng ở Việt Nam, hầu như rất ít cung đường đủ điều kiện để xe chạy đúng công năng mà không vi phạm luật.

Xe phân khối lớn không phải để đi trong nội đô. Bây giờ những chiếc xe dáng thể thao cũng độ thêm pô, lái xe thiếu ý thức gây tai nạn nhiều khiến mọi người nghĩ tới là sợ hãi, và dần dần anh em biker bị ghét”.