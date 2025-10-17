Xe phân khối lớn nẹt pô, người xung quanh ai cũng bức xúc, tránh né

“Tôi sợ mấy ông đi xe phân khối lớn này lắm! Các “tay chơi” mô tô phân khối lớn đa số đều nghĩ mình tay lái cứng nên khó bị tai nạn, tưởng mình là trung tâm, khi chạy xe thì nẹt pô ầm ĩ, rú ga nơi đông người để “ai cũng chú ý đến mình”.

Người đi đường đa phần đều bức xúc, tránh né vì sợ “tai bay vạ gió”. Họ chạy xe tốc độ càng cao thì nguy cơ tai nạn càng lớn, hậu quả càng nghiêm trọng, nhiều khi không chỉ do họ mà còn vì người khác bị bất ngờ, không xử lý kịp”, độc giả Nguyễn Dy Hy bức xúc, sau khi theo dõi vụ cô gái đứt lìa chân sau va chạm với xe mô tô phân khối lớn ở Hà Nội.

Chiếc xe máy phân khối lớn trong vụ tai nạn (Ảnh: Trần Thế Đạt).

Cùng quan điểm, tài khoản Ne Van cho rằng, tiếng ồn của xe phân khối lớn chính là vấn nạn xã hội.

“Mấy bạn đi mô tô phân khối lớn thường thể hiện bằng tốc độ và tiếng pô. Họ như “bố đời”, phóng nhanh vượt ẩu. Nếu xảy ra va chạm thì người bị tông mới thiệt, còn người lái có bảo hộ nên thương tích không đáng kể”, bạn đọc viết.

Anh Nguyễn Bật Sinh kể: “Nhiều lần tôi lái ô tô trên đường Trịnh Văn Bô (Hà Nội), chợt nghe tiếng gầm mô tô, rồi chiếc xe phân khối lớn vụt qua với “tốc độ bàn thờ”, làm nhiều người tham gia giao thông chết điếng. Mong cơ quan chức năng xử lý để người dân được nhờ”.

Bạn Hoàng Quân cũng phản ánh: “Nhà tôi ở gần bưu điện Hà Đông (Hà Nội), tầng 35, mà đêm nào tầm 2-3h cũng nghe tiếng xe phân khối lớn gầm rú như xé gió ở đường Quang Trung. Đối diện bưu điện là khu ăn đêm - nơi tụ tập của các tay lái sau khi rời bar, club”.

Độc giả Do Xuan Tuan đặt câu hỏi: “Tại sao Việt Nam không cấm xe máy phân khối lớn nhỉ? Vì những người đi xe này thường phóng rất nhanh, tiếng rú ga nghe vô cùng rùng rợn”.

Không dám xem lại clip vụ tai nạn, bạn đọc Trần Cường đề nghị: “Phải cấm xe máy phân khối lớn đi trong nội thành. Ý thức của người điều khiển loại xe này rất kém, họ đang đi trong nội đô nhưng lại tưởng như đang trên đường cao tốc”.

“Cái này nằm ở ý thức thôi. Mình cũng chơi mô tô, ở chung cư, nhưng chưa bao giờ bị nhắc nhở. Mỗi khi đi làm mình đều dắt xe ra hẳn ngoài rồi mới nổ máy, mỗi khi về mình đều ngắt côn, tắt máy để trôi xe từ xa, mấy năm chơi xe chưa thấy ai ý kiến hay than phiền gì”, anh Đức Khương chia sẻ.