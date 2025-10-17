Xe phân khối lớn nẹt pô, người xung quanh ai cũng bức xúc, tránh né
(Dân trí) - “Đêm nào khoảng 2-3h cũng nghe tiếng gầm của xe phân khối lớn như "xé gió" ở đường Quang Trung (Hà Nội). Những người trong khu phố, kể cả tôi rất bức xúc”, ý kiến của bạn đọc Dân trí.
“Tôi sợ mấy ông đi xe phân khối lớn này lắm! Các “tay chơi” mô tô phân khối lớn đa số đều nghĩ mình tay lái cứng nên khó bị tai nạn, tưởng mình là trung tâm, khi chạy xe thì nẹt pô ầm ĩ, rú ga nơi đông người để “ai cũng chú ý đến mình”.
Người đi đường đa phần đều bức xúc, tránh né vì sợ “tai bay vạ gió”. Họ chạy xe tốc độ càng cao thì nguy cơ tai nạn càng lớn, hậu quả càng nghiêm trọng, nhiều khi không chỉ do họ mà còn vì người khác bị bất ngờ, không xử lý kịp”, độc giả Nguyễn Dy Hy bức xúc, sau khi theo dõi vụ cô gái đứt lìa chân sau va chạm với xe mô tô phân khối lớn ở Hà Nội.
Cùng quan điểm, tài khoản Ne Van cho rằng, tiếng ồn của xe phân khối lớn chính là vấn nạn xã hội.
“Mấy bạn đi mô tô phân khối lớn thường thể hiện bằng tốc độ và tiếng pô. Họ như “bố đời”, phóng nhanh vượt ẩu. Nếu xảy ra va chạm thì người bị tông mới thiệt, còn người lái có bảo hộ nên thương tích không đáng kể”, bạn đọc viết.
Anh Nguyễn Bật Sinh kể: “Nhiều lần tôi lái ô tô trên đường Trịnh Văn Bô (Hà Nội), chợt nghe tiếng gầm mô tô, rồi chiếc xe phân khối lớn vụt qua với “tốc độ bàn thờ”, làm nhiều người tham gia giao thông chết điếng. Mong cơ quan chức năng xử lý để người dân được nhờ”.
Bạn Hoàng Quân cũng phản ánh: “Nhà tôi ở gần bưu điện Hà Đông (Hà Nội), tầng 35, mà đêm nào tầm 2-3h cũng nghe tiếng xe phân khối lớn gầm rú như xé gió ở đường Quang Trung. Đối diện bưu điện là khu ăn đêm - nơi tụ tập của các tay lái sau khi rời bar, club”.
Độc giả Do Xuan Tuan đặt câu hỏi: “Tại sao Việt Nam không cấm xe máy phân khối lớn nhỉ? Vì những người đi xe này thường phóng rất nhanh, tiếng rú ga nghe vô cùng rùng rợn”.
Không dám xem lại clip vụ tai nạn, bạn đọc Trần Cường đề nghị: “Phải cấm xe máy phân khối lớn đi trong nội thành. Ý thức của người điều khiển loại xe này rất kém, họ đang đi trong nội đô nhưng lại tưởng như đang trên đường cao tốc”.
“Cái này nằm ở ý thức thôi. Mình cũng chơi mô tô, ở chung cư, nhưng chưa bao giờ bị nhắc nhở. Mỗi khi đi làm mình đều dắt xe ra hẳn ngoài rồi mới nổ máy, mỗi khi về mình đều ngắt côn, tắt máy để trôi xe từ xa, mấy năm chơi xe chưa thấy ai ý kiến hay than phiền gì”, anh Đức Khương chia sẻ.
Trước đó, khoảng 21h20 ngày 15/10, anh L.H. (SN 1995, ở xã Phù Đổng, TP Hà Nội) điều khiển xe mô tô phân khối lớn BKS 29A1-001.xx đi trên đường Phan Tây Nhạc, phường Xuân Phương, TP Hà Nội (theo chiều tỉnh lộ 70 hướng đường Lê Quang Đạo). Thông tin ban đầu là đường Trịnh Văn Bô.
Khi đi đến khu vực cột đèn chiếu sáng số XP7/T2/28 nằm trên đường Phan Tây Nhạc, mô tô phân khối lớn va chạm với xe máy BKS 99D1-370.xx đi cùng chiều, do anh T.X.A. (SN 2001, quê Bắc Ninh) điều khiển, phía sau chở theo chị Đ.T.P. (SN 2006, quê Bắc Ninh).
Vụ tai nạn khiến chị P. bị đứt rời cổ bàn chân trái. Hai chiếc xe máy trong vụ tai nạn bị hư hỏng nặng.
Theo một số nhân chứng tại hiện trường, vào thời điểm xảy ra tai nạn, lái xe phân khối lớn phóng nhanh trên đường Phan Tây Nhạc rồi va chạm với đôi nam nữ đi xe máy Wave Alpha cùng chiều.