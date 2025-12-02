Triều cường hơn 1,7m, nguy cơ ngập nhiều nơi ở TPHCM

Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM vừa có văn bản chỉ đạo đến các đơn vị, địa phương về việc chủ động triển khai các biện pháp phòng chống, ứng phó đợt triều cường đầu tháng 12.

TPHCM đón đợt triều cường đầu tháng 12, những ngày sắp tới có nguy cơ ngập úng nhiều nơi (Ảnh: Bảo Quyên).

Theo bản tin dự báo đặc trưng thủy triều 5 ngày của Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, mực nước cao nhất những ngày tới tại các trạm trên sông Sài Gòn là 1,53m-1,76m (từ ngày 2 đến ngày 5/12).

Trong đó, lúc 4h ngày 5/12, mực nước tại trạm Phú An là 1,67m, trạm Thủ Dầu Một là 1,75m. Lúc 16h cùng ngày, tại trạm Phú An là 1,63m và trạm Thủ Dầu Một là 1,76m; đây là thời điểm có mực nước cao nhất trong đợt triều cường.

Để chủ động ứng phó với đợt triều cường đầu tháng 12, Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM đề nghị UBND các phường, xã thường xuyên thông báo về diễn biến của triều cường cho người dân trên địa bàn biết để chủ động ứng phó.

Các địa phương chủ động tổ chức kiểm tra, rà soát đê bao, bờ bao, kè, cống, cửa van ngăn triều xung yếu và chuẩn bị vật tư để kịp thời xử lý, gia cố ngay từ giờ đầu theo phương châm “4 tại chỗ”, không để xảy ra tình trạng tràn đê bao, bờ bao gây ngập úng ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt và sản xuất của người dân.

UBND các phường, xã ven sông lớn nắm chắc diễn biến của triều cường, khi xảy ra sự cố đê bao, bờ bao, cống ngăn triều… báo cáo nhanh cho Sở Nông nghiệp và Môi trường để tổ chức phối hợp xử lý, khắc phục kịp thời

Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị Sở Xây dựng, công ty thủy lợi, công ty thoát nước đô thị, các trung tâm quản lý hạ tầng phối hợp với UBND các phường, xã chuẩn bị lực lượng, phương tiện, vật tư, trang thiết bị kịp thời xử lý các vị trí đê bao, bờ bao, kè; vận hành hiệu quả các cửa xả, cống kiểm soát triều, trạm bơm; đồng thời, phối hợp với lực lượng Cảnh sát PCCC bố trí máy bơm nước di động để kịp thời khắc phục các điểm ngập.

Đối với các tuyến đường ngập do triều cường, các đơn vị có biện pháp đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông.

Công an TPHCM có nhiệm vụ chỉ đạo lực lượng CSGT phối hợp với Thanh niên xung phong tổ chức điều tiết giao thông tại các khu vực trọng điểm bị ngập úng do triều cường gây ra.

Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM đề nghị Công ty Khai thác thủy lợi miền Nam, Công ty Thủy điện Trị An và các đơn vị quản lý hồ chứa căn cứ vào tình hình thời tiết trên lưu vực, mực nước 3 hồ, lưu lượng về hồ và diễn biến mực nước triều hạ du để phối hợp trong việc vận hành hồ chứa nhằm đảm bảo an toàn công trình và giảm ngập lụt cho hạ du, tránh tổ hợp bất lợi do triều cường, mưa lớn kết hợp xả lũ.