Vụ "điều" chó dữ vào đám đông: Hành vi của chó, lỗi ở con người

Như Dân trí thông tin, ngày 25/12, mạng xã hội chia sẻ clip ghi lại cảnh hai người đàn ông xô xát giữa đường, sau đó có một thanh niên dắt và đẩy con chó lớn về phía hai người đang đánh nhau. Con vật không lao vào những người đang xô xát mà quay sang tấn công một phụ nữ gần đó, tạo nên cảnh tượng hỗn loạn.

Một người đàn ông được cho là người thân của nạn nhân lập tức lao tới, kéo con chó ra để cứu người nhưng con vật không chịu nhả ra. Khi người đàn ông gần tách được con chó thì nam thanh niên dắt chó bất ngờ tấn công người này khiến sự việc trở nên căng thẳng hơn.

Sự việc đang được Công an xã Hồng Vân (thuộc huyện Thường Tín cũ), thành phố Hà Nội xác minh giải quyết.

Hình ảnh con chó tấn công cô gái (Ảnh cắt từ clip).

Hình ảnh được lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội tạo ra những phản ứng tiêu cực bởi một chuỗi những hành vi phản cảm, từ việc xô xát nơi đông người, thả chó vào đám đông, hình ảnh chó tấn công người vô tội và chủ chó tấn công người đang cố gắng giải cứu nạn nhân. Trong đó, hành vi của thanh niên dắt và thả chó vào đám đông là đáng lên án hơn cả.

Theo dõi sự việc, độc giả Nguyễn Duy Hy bức xúc: "Phải xử lý thanh niên dắt chó về 2 tội, đó là Cố ý gây thương tích và Gây rối trật tự công cộng. Hành vi Cố ý gây thương tích không chỉ ở việc đẩy con chó vào nơi đông người mà còn bởi hành vi tác động vật lý vào người đang cứu nạn dẫn tới tình hình trở nên căng thẳng, hỗn loạn hơn".

"Chó là động vật hung hăng, nguy hiểm, không chỉ có khả năng gây thương tích mà còn lan truyền virus bệnh dại. Hành vi lùa chó tấn công là có chủ đích rõ ràng, không phải vô ý, cần xử lý nghiêm về tội Cố ý gây thương tích. Cần xử lý nghiêm, bởi chó thả rông, không rọ mõm, phóng uế bừa bãi... là nỗi khiếp sợ đối với nhiều người, đặc biệt là trẻ em", độc giả Hung Lam tiếp lời.

"Nếu tôi là người thân cô ta có mặt tại hiện trường, tôi sẽ đập chết con chó. Hậu quả như nào tính sau", anh Nguyen Xuan Man bất bình trước hành động vô cảm tới phản cảm của thanh niên dắt chó.

"Đề nghị làm rõ động cơ mang chó ra của người đàn ông. Nếu có ý định dùng chó để tấn công người khác thì cần xử lý nghiêm, nhưng nếu chỉ là sự cố thì cần có biện pháp để tránh những sự việc tương tự", anh Đức Nguyễn tiếp lời.

Con chó trắng khoang nâu lao vào đám đông trước khi tấn công người phụ nữ (Ảnh cắt từ clip).

Với độc giả Long Tran, ở một góc nhìn trung lập và bao dung hơn, người này cho rằng con chó đáng thương hơn đáng trách, bởi nó chỉ có ý thức bảo vệ chủ nhưng lại được nuôi bởi một người chủ vô văn hóa, thiếu ý thức.

"Tôi thấy con chó thật đáng thương bởi nó không có ý thức như người nhưng vẫn thể hiện lòng trung thành đối với chủ nó là bảo vệ. Nguyên nhân vụ việc trở nên hỗn loạn do hành vi có dấu hiệu vi phạm của chủ chó khi cố ý thả chó nhằm mục đích tấn công người khác, bên cạnh lỗi vi phạm khác là không rọ mõm chó. Đề nghị xử lý nghiêm chủ chó về các hành vi trên", người này bình luận.

"Các cấp chính quyền dường như đang coi nhẹ việc chó thả rông trong khi đây là vấn đề hết sức nguy hiểm, không chỉ ảnh hưởng tới mỹ quan đô thị mà còn đe dọa tới sức khỏe, thậm chí tính mạng của người dân. Nếu để ý sẽ thấy chó thả rông tại nơi công cộng hầu như không được rọ mõm một cách nghiêm túc, đầy đủ", anh Trần Minh Đức bất bình và đề nghị sự vào cuộc của các cơ quan quản lý nhằm giải quyết tình trạng này.