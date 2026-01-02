"Hiệp sĩ" Nguyễn Thanh Hải bị bắt: Khi đồng tiền làm mờ con mắt

Công an TPHCM mới đây đã triệt phá đường dây tội phạm xuyên quốc gia quy mô lớn, có tính chất phức tạp với nhiều hành vi phạm tội khác nhau như cưỡng đoạt tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mua bán người hay tổ chức, môi giới cho người khác xuất, nhập cảnh trái phép...

Trong số 41 đối tượng bị khởi tố trong đường dây, đáng chú ý có sự xuất hiện của Nguyễn Thanh Hải (54 tuổi, còn gọi là "hiệp sĩ" Nguyễn Thanh Hải). Hải bị cáo buộc lợi dụng danh nghĩa hỗ trợ người dân, giải cứu người Việt Nam bị giam giữ tại Campuchia để thực hiện hành vi cưỡng đoạt tài sản và tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép.

Từ năm 2023 đến khi bị phát hiện, nhóm Nguyễn Thanh Hải đã cưỡng đoạt tài sản của 120 người, tổng số tiền chiếm đoạt hơn 16,7 tỷ đồng. Trong đó, Nguyễn Thanh Hải hưởng lợi hơn 2,2 tỷ đồng. Ngoài ra, trong đường dây còn một đối tượng núp bóng “hiệp sĩ” chuyên cứu người, đó là Huỳnh Cao Cường.

Bị can Hải khi bị bắt (Ảnh: Công an TPHCM).

Hành vi của Hải khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng và phẫn nộ. Độc giả có nickname Jacky Tran viết: "Tôi tin ban đầu ông ta thực sự muốn hành động vì mục đích trượng nghĩa, nhân đạo, vì cộng đồng. Nhưng bản chất của con người là tham lam, nên khi có cám dỗ thì bản thân họ không thể vượt qua được. Khi số tiền quá lớn hoặc bản thân, gia đình gặp khó khăn, sự tham lam trong họ nổi lên sẽ dẫn tới vi phạm pháp luật".

Chung quan điểm, độc giả Hoàng Linh viết: "Trước sức mạnh của đồng tiền, thiên thần cũng có thể trở thành ác quỷ. Những kẻ dùng mạng xã hội đánh bóng tên tuổi, rồi lấy hình ảnh đó đi làm việc xấu đều phải trả giá trước pháp luật".

"Pháp luật công bằng. Có công thì thưởng, có tội phải phạt", bạn đọc Xuyên Phạm tiếp lời.

Với nhiều người khác, thay vì thông cảm, họ bày tỏ sự phẫn nộ tới gay gắt khi Hải lợi dụng danh nghĩa để tạo dựng niềm tin rồi thực hiện những hành vi phạm pháp. Anh Daothanh bình luận: "Bản chất chỉ là cái vỏ bọc tử tế để làm việc phi pháp, lưu manh giả danh hiệp sĩ. Trò này có từ cổ chí kim, tới nay sự thật mới phơi bày. Từ khi thấy tên hắn trên báo tôi đã không tin là người tốt thực sự".

"Nói thật từ cách đây 10 năm, tôi đã lấn cấn về cái gọi là hiệp sĩ đường phố. Đêm hôm vắng vẻ, chẳng biết ai là hiệp sĩ, ai là cướp thật đâu", độc giả Nguyen Ngoc chia sẻ.