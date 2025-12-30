Đừng nên quá phụ thuộc vào Zalo

Những ngày qua, ứng dụng nhắn tin Zalo nhận về không ít phản ứng trái chiều sau khi cập nhật điều khoản dịch vụ mới. Nhiều người cho rằng nền tảng này đang ép người dùng phải chia sẻ dữ liệu và xâm phạm quyền riêng tư thông qua việc thu thập, sử dụng dữ liệu cá nhân, đẩy người dùng vào thế buộc phải lựa chọn giữa quyền riêng tư và việc tiếp tục sử dụng dịch vụ quen thuộc.

Zalo cập nhật hàng loạt điều khoản mới gây bức xúc với nhiều người dùng (Ảnh: Thế Anh).

Theo dõi các bài viết của Dân trí liên quan tới điều khoản Zalo gây tranh cãi, nhiều độc giả cũng bày tỏ sự bất bình trước những chính sách mới của nền tảng này. Chủ tài khoản Tek 9 gọi đây là "cách làm kiểu cưỡng bức người dùng" và cho biết sẽ tập trung vào sử dụng các ứng dụng khác.

"Nhà cung cấp quá coi thường người dùng. Dù khi cập nhật điều khoản mà người dùng không đồng ý thì phải cho họ tiếp tục sử dụng một thời gian để rà soát và chuyển dữ liệu ra ngoài thay vì không cho phép họ tiếp tục sử dụng. Một cách làm cưỡng bức trắng trợn, tôi sẽ bỏ Zalo", người này nhấn mạnh.

"Không khác gì độc quyền, ép người dùng quá đáng. Đề nghị các cơ quan quản lý xem xét, bảo vệ người tiêu dùng", anh Duc Hoang Nguyen tiếp lời.

"Những điều khoản mới chẳng khác nào đưa lưỡi dao về phía người dùng. Không có ứng dụng nào cạnh tranh công bằng lại có những yêu cầu mang tính áp đặt phi lý như vậy. Những nhà quản lý Zalo cho rằng họ có thế mạnh là tỷ lệ người dùng cao, còn cái yếu của người dùng là đang bị lệ thuộc vào nền tảng này. Chúng ta nên thận trọng với mọi thông tin cung cấp cho chủ thực sự của nền tảng này", bạn đọc Hoàng An bình luận.

Chung quan điểm, độc giả Phan Nguyen cũng cho rằng sự việc của Zalo sẽ là bài học cho mỗi người về việc không nên quá phụ thuộc vào một loại dịch vụ nhất định. Anh viết: "Nếu quá phụ thuộc vào một dịch vụ, khi nó lớn mạnh sẽ thao túng người dùng và không cho chúng ta lựa chọn nào khác. Nên có luật chống độc quyền, cùng với đó là sự can thiệp của Chính phủ bởi đây không chỉ là chuyện dùng hay không mà còn là quyền, lợi ích của người dân và cả cộng đồng".

Ứng dụng Zalo liên tục nhận về đánh giá tiêu cực trong vài ngày qua (Ảnh: Thế Anh).

Bên cạnh sự phẫn nộ, nhiều người cũng chỉ ra sự vô lý của Zalo khi yêu cầu người dùng phải cung cấp thêm thông tin cá nhân. Anh Cảnh Ngô viết: "Sử dụng zalo là dựa trên số điện thoại, mà số điện thoại bây giờ phần lớn đã đăng ký chính chủ, đó là cốt lõi. Nhà mạng và người dùng zalo đã và đang sử dụng phương thức này để hoạt động ứng dụng, sao lại chuyển sang phải cung cấp CCCD hoặc hộ chiếu để sử dụng như thể định danh cá nhân lần thứ 2?

Cá nhân tôi không đồng ý, đề nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét lại quy định này. Nếu Zalo cung cấp dữ liệu cá nhân này cho bên thứ 3 hoặc bị đánh cắp dữ liệu đó thì ai chịu trách nhiệm? Sự độc quyền không đáng có".