"Hóa phép" thịt bò giả tại TPHCM: Không có thịt bò nào giá 118.000 đồng/kg

Công an TPHCM mới đây đã triệt phá đường dây chế biến, sản xuất, buôn bán thực phẩm giả trên địa bàn phường Thới An do Lê Quang Quyết (33 tuổi) cầm đầu. Công an thu giữ tại hiện trường số lượng lớn thịt bò, nguyên liệu thịt bò giả cùng 36kg thịt bò giả thành phẩm đang được mang đi giao cho khách hàng.

Khai với công an, Quyết cho biết cơ sở hoạt động không phép từ tháng 2. Nguyễn Đức Đạt (33 tuổi) là người hướng dẫn quy trình sản xuất thịt heo giả thịt bò, đồng thời cung cấp nguyên liệu là thịt heo và muối công nghiệp sodium metabisulfite. Trung bình mỗi ngày, cơ sở sản xuất khoảng 600kg thịt bò giả, bán cho khoảng 75 quán ăn trên địa bàn TPHCM và một số địa phương lân cận với giá 118.000-140.000 đồng/kg, thu lợi bất chính 15.000-40.000 đồng/kg.

Công an TPHCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 7 đối tượng về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Công an tống đạt quyết định tố tụng với Lê Quang Quyết (Ảnh: Công an TPHCM).

Vụ việc gây ra sự phẫn nộ trong dư luận bởi sự bất chấp, coi thường pháp luật cũng như xem nhẹ sức khỏe, tính mạng người khác. Với mức giá thấp tới khó tin như trên, nhiều độc giả đặt nghi vấn về trách nhiệm liên đới của các cơ sở thu mua thịt bò giả của nhóm đối tượng này.

"Không có loại thịt bò nào có giá 118.000-140.000 đồng/kg", độc giả Minh Hoang nhấn mạnh, đồng thời cho rằng cơ quan chức năng cần làm sáng tỏ việc chủ nhà hàng có biết đây là thịt giả hay không, bởi những người làm kinh doanh rõ ràng phải biết về giá trị thật của hàng hóa trên thị trường.

"Tôi không phải người biết đi chợ, nhưng nhìn mức giá 140.000 đồng cho mỗi kg thịt bò, rõ ràng người bình thường cũng hiểu rằng loại thịt này có vấn đề, chưa nói đến chủ hàng quán là những người kinh doanh thực phẩm hàng ngày. Với mức giá này, dù không phải thịt bò giả thì cũng là loại thịt ôi thiu, mất vệ sinh. Bởi vậy, cơ quan điều tra nên mở rộng xác minh, làm rõ vai trò của những hàng quán này", chủ tài khoản Jacky Tran tiếp lời.

Có chung sự nghi vấn, bạn đọc Le van Hung bình luận: "Cần nêu rõ danh sách những quán ăn sử dụng loại thịt này. Thường các quán họ chỉ cần nhìn cũng sẽ biết là thịt bò hay heo rồi chứ?".

"Cần điều tra kỹ và công khai danh sách quán đã mua loại thịt bò giả này", "Đề nghị xác định trách nhiệm của chủ các quán ăn, tôi nghĩ là không vô can đâu"... nhiều độc giả cũng đặt ra nghi vấn với việc mua bán, tiêu thụ thực phẩm giả từ cơ sở sản xuất nêu trên.