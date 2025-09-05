Nữ sinh Sài Thành thướt tha áo dài trắng trong ngày khai giảng

Sáng 5/9, hàng nghìn học sinh tại TPHCM phấn khởi trong lễ khai giảng năm học mới. Đây là năm đầu tiên lễ khai giảng được triển khai ở 34 tỉnh thành, thay vì 63 tỉnh thành như trước (Ảnh: Nam Anh).

Trong không khí tưng bừng chào đón năm học mới, hình ảnh các nữ sinh duyên dáng trong tà áo dài truyền thống luôn là điểm nhấn đặc biệt tạo nên nhiều cung bậc cảm xúc trong buổi lễ khai giảng (Ảnh: Nam Anh).

Nét đẹp trong sáng của các nữ sinh trường THPT Lê Quý Đôn (phường Xuân Hoà) trong ngày khai trường (Ảnh: Nam Anh).

Khoảnh khắc vui tươi của các nữ sinh trong sáng 5/9.

"Em rất phấn khởi khi được học tập ở môi trường mới, gặp nhiều thầy cô, bạn bè. Tuy nhiên, xen lẫn chút bỡ ngỡ trong ngày khai trường", Nguyễn Ngọc Hân (học sinh lớp 10A10 trường THPT Lê Quý Đôn) chia sẻ (Ảnh: Nam Anh).

Các nữ sinh tranh thủ lưu lại kỷ niệm trong ngày khai giảng sáng nay (Ảnh: Nam Anh).

Đi kèm với sự chuẩn bị kỹ càng từ gia đình và nhà trường, không ít học sinh bước vào lớp 10 tỏ ra lo lắng cho năm học mới, những học sinh khối 12 thì chuẩn bị cho một năm học cuối cấp với những kỳ thi căng thẳng (Ảnh: Nam Anh).

Dưới ánh nắng nhẹ sớm đầu thu, nét tinh khôi, xinh tươi của nữ sinh TPHCM trở nên lung linh hơn trong không khí rộn ràng của ngày đầu tiên của năm học (Ảnh: Nam Anh).

Tại điểm Trường THPT Trần Phú (Phường Phú Thọ Hòa) từ sáng sớm, sân trường đã rợp sắc trắng áo dài và đồng phục, hàng nghìn học sinh háo hức chờ thời khắc khai giảng năm học mới (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Đinh Nguyễn Bảo Thy (17 tuổi) học sinh lớp 12A21 trường THPT Trần Phú. “Khai giảng năm nay có nhiều điều đặc biệt. Em thấy rất vui khi được đón khai giảng với rất nhiều bạn học sinh khác trên toàn quốc”, Bảo Thy nói (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Hình ảnh các nữ sinh TPHCM trong màu áo trắng cùng cờ đỏ sao vàng tạo nên bầu không khí trang trọng, chào đón lễ khai giảng đặc biệt năm học mới 2025-2026 (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Tại điểm trường THPT Trưng Vương (phường Sài Gòn), học sinh vui tươi trong ngày khai giảng (Ảnh: Tuyết Vy).

Các học sinh duyên dáng với tà áo dài trắng, rạng rỡ trong ngày khai giảng năm học mới (Ảnh: Tuyết Vy).

Trở lại mái trường sau bao ngày mong nhớ, các học sinh vui mừng hội ngộ bạn bè, thầy cô trong không khí náo nức của buổi lễ khai giảng (Ảnh: Tuyết Vy).

TPHCM hiện có 3.528 trường học; 2,6 triệu học sinh từ mầm non đến THPT.

Lễ khai giảng năm học mới 2025-2026 được xem là lễ khai giảng đặc biệt "chưa từng có trong tiền lệ" khi cả nước cùng tổ chức chung một thời điểm từ 8h - 9h30 ngày 5-9 (Ảnh: Khoa Nguyễn).