Cuốn sách của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về lực lượng Công an nhân dân

Chiều 11/11, tại Hà Nội, Bộ Công an phối hợp Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức Lễ ra mắt cuốn sách “Xây dựng lực lượng Công an nhân dân thực sự trong sạch, vững mạnh, vì nước quên thân, vì dân phục vụ” của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Cuốn sách về xây dựng lực lượng CAND của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN).

Cuốn sách là công trình có giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm xuyên suốt của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Với dung lượng 600 trang, cuốn sách tuyển chọn 39 bài viết, bài phát biểu, thư và chỉ đạo quan trọng của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với lực lượng Công an nhân dân qua nhiều giai đoạn, trên nhiều cương vị công tác, phản ánh sinh động thực tiễn, đồng thời thể hiện tư duy lý luận nhất quán, tầm nhìn chiến lược và tình cảm của cố Tổng Bí thư đối với nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Cuốn sách tuyển chọn 56 ý kiến, thể hiện tình cảm của cán bộ, chiến sĩ các lực lượng và các địa phương trong cả nước.

Tại buổi lễ, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an cho biết, sinh thời, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn đặc biệt quan tâm và có đóng góp to lớn trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, xây dựng lực lượng Công an nhân dân.

Để lực lượng Công an nhân dân hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị, xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân, cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đặc biệt quan tâm chỉ đạo công tác xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, gắn bó mật thiết với nhân dân, phối hợp hiệp đồng chặt chẽ với Quân đội nhân dân.

Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, phát biểu tại buổi ra mắt cuốn sách (Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN).

Đại tướng Lương Tam Quang cho biết: “Đồng chí đã nhiều lần căn dặn, luôn luôn ghi nhớ, khắc sâu tâm trí mình và thực hiện cho bằng được chân lý “vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, “còn Đảng thì còn mình”, “danh dự là điều thiêng liêng cao quý nhất”, luôn khắc ghi lời dạy của Bác Hồ kính yêu “Công an của ta là Công an nhân dân, vì nhân dân phục vụ và dựa vào dân mà làm việc”; “Quân đội và Công an là hai lực lượng nòng cốt, thực sự là “thanh kiếm” và “lá chắn”, là hai cánh của một con chim, bảo vệ, giữ vững hòa bình, ổn định phát triển đất nước, do đó phải không ngừng củng cố mối quan hệ đoàn kết, gắn bó mật thiết”".

Các bài viết, bài phát biểu chỉ đạo, trao đổi của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thể hiện sâu sắc trí tuệ, tâm huyết, tầm nhìn, trách nhiệm cũng như sự quan tâm đặc biệt, tình cảm sâu nặng và niềm tin của người đứng đầu Đảng ta đối với lực lượng Công an nhân dân, được tập hợp trong cuốn sách ra mắt ngày hôm nay.

Cuốn sách không chỉ là một tư liệu quý mà còn là kim chỉ nam định hướng cho toàn lực lượng Công an nhân dân trong công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng những năm tiếp theo; cho cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp trong lãnh đạo quản lý công tác bảo vệ an ninh trật tự; động viên khích lệ, khơi dậy tinh thần yêu nước, hướng dẫn quần chúng nhân dân tích cực tham gia vào sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc nói chung, sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự nói riêng.