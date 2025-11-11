Đợt không khí lạnh mạnh nhất từ đầu mùa sắp tràn về miền Bắc

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết lúc 19h ngày 11/11, bão Phượng Hoàng (cơn bão số 14) đã giảm xuống cấp 10, giật cấp 12 trên vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông.

Bão di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc với tốc độ khoảng 10km/h.

Dự báo khoảng 19h ngày 12/11, bão giảm xuống cấp 8-9, giật cấp 11 trên vùng biển ven bờ phía Tây Nam của Đài Loan (Trung Quốc). Khoảng 19h ngày 13/11, bão suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Đông Bắc Đài Loan.

Bão Phượng Hoàng đang suy yếu dần (Ảnh: Hệ thống giám sát thiên tai).

Các chuyên gia nhận định bão Phượng Hoàng rất ít khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 7-8, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 9-10, giật cấp 12, sóng biển cao 3-5m, vùng gần tâm bão sóng cao 6-8m, biển động rất mạnh.

Cơ quan khí tượng cho biết một đợt không khí lạnh đang tăng cường xuống phía Nam, ở trạm Bạch Long Vỹ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh được tăng cường liên tục kết hợp với trường phân kỳ trên cao nên ngày 13-15/11, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An trời ít mây, ngày nắng.

Theo dự báo, trong các ngày 13-15/11, nhiệt độ về đêm ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An giảm mạnh, phổ biến trong khoảng 16-18 độ C, vùng núi Bắc Bộ có nơi dưới 13 độ C. Đêm và sáng sớm ở các khu vực này trời chuyển rét, vùng núi cao có nơi rét đậm.

Dự báo thời tiết đêm 11, ngày 12/11 các vùng trên cả nước:

TP Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng.

Nhiệt độ thấp nhất 20-22 độ C; nhiệt độ cao nhất 25-27 độ C.

Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Đêm và sáng trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, có nơi dưới 18 độ C; nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Đêm và sáng trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, vùng núi có nơi dưới 19 độ C; nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C, có nơi trên 27 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Nhiều mây, đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày có mưa vài nơi.

Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C; nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C; nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Nam Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

TPHCM: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C; nhiệt độ cao nhất 30-32 độ C.