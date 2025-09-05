Hơn 26 triệu học sinh, sinh viên hân hoan trong lễ khai giảng đặc biệt

Lễ khai giảng được tổ chức đồng loạt, cùng lúc tại các cơ sở giáo dục toàn quốc, từ mầm non tới đại học (Ảnh: Vân Vân).

Đây là lần đầu tiên tất cả các cơ sở giáo dục trên toàn quốc sẽ chào cờ, hát Quốc ca cùng một thời điểm trong lễ khai giảng năm học mới. Đồng thời, cũng là mùa khai giảng đầu tiên tại 34 tỉnh thành sau hợp nhất.

Gần 1,6 triệu thầy cô giáo và 26 triệu học sinh, sinh viên tham dự

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn chia sẻ Lễ khai giảng năm học 2025-2026 diễn ra trong bối cảnh đặc biệt: Cả nước kỷ niệm 80 năm Quốc khánh; tiến hành công cuộc “sắp xếp lại giang sơn” lịch sử; tổ chức Đại hội Đảng các cấp…

Với ngành Giáo dục, năm học mới bắt đầu cũng là dịp tổ chức kỷ niệm 80 truyền thống ngành, cũng là 80 năm thành lập Bộ Quốc gia Giáo dục.

“Đây không chỉ là cơ hội để chúng ta cùng nhau nhìn lại hành trình 80 năm giáo dục phát triển đất nước, mà còn là dịp để ý thức rõ hơn về sứ mệnh, trọng trách của giáo dục trong việc kiến tạo con người, dựng xây, phát triển đất nước, vươn mình hội nhập trong kỷ nguyên mới”, Bộ trưởng nhấn mạnh.

Ý nghĩa của lễ khai giảng càng thêm sâu sắc khi 52.000 cơ sở giáo dục trên cả nước cùng kết nối trực tuyến kết hợp truyền hình trực tiếp, với sự hiện diện của các đồng chí lãnh đạo cao nhất của Đảng và Nhà nước, để lan tỏa niềm tin, khí thế và quyết tâm đưa nền giáo dục Việt Nam vươn tới những tầm cao mới.

Buổi lễ chính thức diễn ra từ 8h đến 9h30 sáng 5/9 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, được truyền hình trực tiếp và kết nối đến toàn bộ cơ sở giáo dục từ mầm non, phổ thông, cao đẳng, đại học đến giáo dục nghề nghiệp trên cả nước. Hoạt động riêng của các trường kết thúc trước 8h để đồng loạt tham gia lễ chung.

Tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn sẽ đọc diễn văn kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành Giáo dục và khai giảng năm học 2025-2026; đại diện học sinh, sinh viên cả nước phát biểu ý kiến.

Cũng trong khuôn khổ buổi lễ, Lãnh đạo Đảng, Nhà nước sẽ trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Bộ GD&ĐT, phát biểu chỉ đạo và đánh trống khai giảng năm học 2025-2026.

Ngành giáo dục đang đứng trước những cơ hội chưa từng có

Năm học này, ngành Giáo dục đứng trước cơ hội chưa từng có. Chưa bao giờ GD&ĐT được Đảng, Nhà nước quan tâm và kỳ vọng nhiều như hiện nay.

Trong đó, quan trọng nhất là việc Bộ Chính trị vừa ban hành Nghị quyết 71-NQ/TW về đột phá phát triển GD&ĐT. Đây là nền tảng chính trị quan trọng để thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa công cuộc đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT đã được xác lập từ Nghị quyết 29-NQ/TW (năm 2013) và tiếp tục được nhấn mạnh tại Kết luận số 91-KL/TW (năm 2024).

Cùng với đó, một chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển giáo dục và đào tạo đang được xây dựng; bốn đạo luật quan trọng về giáo dục (Luật Nhà giáo, Luật Giáo dục, Luật Giáo dục đại học và Luật Giáo dục nghề nghiệp sửa đổi) đã và dự kiến được ban hành trong năm nay sẽ tạo nền tảng vững chắc để vận hành một nền giáo dục hiện đại, đồng bộ và hiệu quả.

Việc chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và giáo dục STEM cũng đang mở ra cơ hội để giáo dục bước vào giai đoạn nâng cao chất lượng và đổi mới toàn diện.

Bên cạnh cơ hội, ngành giáo dục cũng phải đối mặt với nhiều thách thức. Việc vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đặc biệt ở cấp xã, đặt ra yêu cầu cao về quản trị sự thay đổi trong tổ chức, nhân sự và bộ máy.

Vấn đề công bằng giáo dục; dạy thêm – học thêm; tuyển dụng, luân chuyển giáo viên; phổ cập thực chất cũng là những thách thức mà ngành phải giải quyết quyết liệt.

Ngoài ra, việc hấp thụ các nguồn lực đầu tư rất lớn trong thời gian tới đây, đảm bảo hiệu quả, đúng quy định cũng đòi hỏi những cố gắng, nỗ lực rất lớn.

Năm học 2024-2025 vừa qua, toàn ngành đã nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, thử thách và đạt được nhiều kết quả tốt đẹp.

Theo người đứng đầu ngành Giáo dục, năm học 2025-2026 là một năm học rất quan trọng, với nhiều việc lớn phải thực hiện và nhiều cơ hội để đổi mới.

Từ khóa của năm học này là “triển khai”. Đó là tập trung triển khai thật tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về giáo dục cũng như 10 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm học 2025-2026 của ngành Giáo dục.

Đó là cách để toàn ngành vừa kế thừa, phát huy được những thành tựu đạt được trong 80 năm qua, khắc phục những tồn tại, hạn chế hiện có và khai mở những con đường mới cho giáo dục Việt Nam trong thời gian tới.

Giáo dục là sự nghiệp trăm năm, đòi hỏi tầm nhìn, sự kiên trì, tinh thần công bằng và trách nhiệm cao nhất.

“Tôi kêu gọi toàn ngành, từ quản lý đến giáo viên, nhân viên, cùng tất cả các em học sinh, sinh viên hãy chuẩn bị tâm thế, tinh thần và điều kiện tốt nhất, cùng đoàn kết, chung sức, để năm học mới trở thành một năm học bận rộn nhưng đầy niềm vui và thành công”, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn nhấn mạnh.