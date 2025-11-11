Tổng Bí thư: An ninh cơ sở là bộ phận quan trọng của an ninh quốc gia

Chiều 11/11, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã gặp mặt 70 tập thể, cá nhân lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở tiêu biểu, xuất sắc trên toàn quốc.

Ngày 1/7/2024, Bộ Công an ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên cả nước - là lực lượng được thành lập trên cơ sở kiện toàn thống nhất tổ chức của ba lực lượng gồm: Công an xã bán chuyên trách, Bảo vệ dân phố và Đội trưởng, Đội phó đội dân phòng theo quy định của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở năm 2023.

Tổng Bí thư Tô Lâm tặng quà cho các đại biểu dự buổi gặp mặt (Ảnh: Thống Nhất - TTXVN).

Sau hơn một năm hoạt động, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở (gọi tắt là lực lượng) đã phát huy vai trò nòng cốt, góp phần xây dựng thế trận an ninh vững chắc ngay từ cơ sở.

Tại buổi gặp mặt, các cá nhân tiêu biểu đã báo cáo những thành tích, kết quả đạt được, đồng thời đề xuất một số nội dung về hỗ trợ phương tiện, xăng xe khi thực hiện nhiệm vụ và các chế độ, chính sách khác.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ, lực lượng đã phát huy vai trò, trách nhiệm, thường xuyên bám nắm địa bàn; cung cấp nhiều thông tin giá trị; chủ động hỗ trợ, phối hợp với công an xã ngăn chặn kịp thời các vụ việc, hành vi vi phạm pháp luật, góp phần giữ bình yên cho nhân dân.

Đặc biệt, trong thiên tai, lũ lụt, hỏa hoạn, hình ảnh lực lượng không quản hiểm nguy, gác lại khó khăn của bản thân, gia đình, cùng chính quyền địa phương và công an xã hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, được nhân dân đánh giá cao.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, an ninh cơ sở là bộ phận quan trọng của an ninh quốc gia. Nhận thức sâu sắc tầm quan trọng đặc biệt của công tác này, Đảng, Nhà nước đã quyết định thành lập lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, với những đồng chí có ưu thế là người địa phương, có quá trình công tác lâu dài, gắn bó với địa bàn, gần dân, sát dân, nắm chắc đặc điểm tình hình dân cư, am hiểu phong tục, tập quán; có nhiệm vụ hỗ trợ công an cấp xã triển khai các mặt công tác bảo vệ an ninh, trật tự.

Trong năm vừa qua, an ninh cơ sở được giữ vững, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc ngày càng đi vào chiều sâu thực chất; trong thành tích chung của lực lượng Công an nhân dân, có đóng góp hết sức quan trọng của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư ghi nhận, đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương những thành tích, kết quả của lực lượng mà điển hình là 70 tập thể, cá nhân dự buổi gặp mặt hôm nay đã đạt được thời gian qua.

Tổng Bí thư lưu ý, tình hình an ninh trật tự ngày càng phức tạp, Bộ Công an cần phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương thường xuyên rà soát, trang bị đầy đủ công cụ hỗ trợ, tạo điều kiện về cơ sở vật chất để lực lượng thực hiện tốt nhiệm vụ, đảm bảo an toàn; trên cơ sở điều kiện kinh tế của địa phương, từng bước quan tâm, hỗ trợ chế độ chính sách đối với lực lượng này.