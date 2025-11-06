Chẳng cha mẹ nào muốn ép con mình học nhiều cả!

Những ngày đầu tháng 11, thông tin Cha mẹ ép con học tập quá sức sẽ bị phạt 10 triệu đồng , theo Nghị định số 282/2025/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng, chống bạo lực gia đình đã tạo nên làn sóng bàn luận sôi nổi.

Theo nghị định, hành vi ngăn cản thành viên gia đình gặp gỡ người thân, có quan hệ xã hội hợp pháp, lành mạnh hoặc hành vi khác nhằm cô lập, gây áp lực thường xuyên về tâm lý sẽ bị phạt tiền từ 5 đến 10 triệu đồng.

Người có hành vi kỳ thị, phân biệt đối xử về hình thể, giới tính, năng lực của thành viên gia đình; ngăn cản việc thực hiện quyền, nghĩa vụ trong quan hệ gia đình giữa ông, bà và cháu hoặc giữa cha, mẹ và con hoặc giữa vợ và chồng hoặc giữa anh, chị, em với nhau; cưỡng ép thành viên gia đình học tập quá sức cũng nhận mức phạt tiền 5-10 triệu đồng.

Là một trong những phụ huynh đầu tiên đọc được thông tin trên, độc giả Huỳnh Dung chia sẻ: “Không có phụ huynh nào muốn ép con mình học cả, chẳng ai dại gì làm vậy. Nhiều người trong chúng tôi muốn con có tuổi thơ đúng nghĩa, được trải nghiệm nhiều điều chứ không chỉ biết cắm đầu vào học chữ. Nhưng thử hỏi, nếu ngành giáo dục thiết kế chương trình thật sự nhẹ nhàng, học mà chơi, chơi mà học và không đặt nặng chuyện thi cử, thì phụ huynh chúng tôi cảm ơn còn không hết, lấy đâu ra chuyện bắt ép con học.

Nói ép học nghe dễ nhưng tiêu chí thế nào là ép? Không học thì dốt, mà bắt học thì lại bị cho là áp lực. Phụ huynh cho con học là để tốt cho tương lai của con, cho xã hội, chứ đâu phải vì lợi ích riêng mình.

Điều đáng lo hiện nay không phải là chuyện học nhiều hay ít, mà là tình trạng trẻ con đánh nhau, hỗn láo với giáo viên, người lớn không dạy nổi vì các em quá bướng. Thế mà người ta lại cứ chăm chăm bàn chuyện chẳng đâu vào đâu”.

Trẻ ngày càng phải chịu nhiều áp lực đến từ việc học tập (Ảnh minh họa: Sơn Nguyễn).

Đồng quan điểm, chị Nguyễn Thị Trang thừa nhận: “Không có phụ huynh nào muốn mất tiền, mất công “vượt nắng, thắng mưa” đưa đón con đi học hết chỗ này đến trung tâm nọ cả. Tôi là phụ huynh, tôi nhận ra rằng mình chỉ có hai lựa chọn: hoặc phải tự kèm con học mỗi ngày, hoặc cho con đi học thêm. Chúng tôi không có lựa chọn nào khác, đặc biệt là khi có con học ở cấp tiểu học và giai đoạn chuyển cấp”.

Chị Vui Nguyễn cho rằng, chỉ có vấn nạn gây sức ép “tự nguyện” học thêm mới đang đè nặng lên học sinh, chứ gia đình nào lại đi ép con mình học quá sức bao giờ! Ngược lại, nhiều phụ huynh còn lo lắng con học quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, khiến con còi cọc, mệt mỏi.

Bạn đọc Nguyễn Thị Thu Thái cho rằng, để giảm áp lực học tập cho học sinh, trước tiên cần xóa bỏ “bệnh thành tích” và tư tưởng chạy theo điểm số.

“Các cô nên giao ít bài về nhà, cấm triệt để việc dạy thêm, đồng thời cần xây thêm nhiều trường, đồng bộ chất lượng đào tạo giữa các cơ sở để hạn chế việc “cày” thi vào trường top.

Không có bố mẹ nào muốn con học hành vất vả, đánh mất tuổi thơ, nhưng nếu không học bằng bạn bè thì con lại chịu thiệt đủ đường”, chị Thái chia sẻ.

Tài khoản Le Le dẫn chứng thêm: “Con tôi học lớp 4, cô giáo giao 3 bài văn và yêu cầu mỗi bài phải viết ít nhất 1,5 trang giấy trong vòng 20 phút. Nếu bố mẹ và con không “tăng tốc” thì liệu có bao nhiêu học sinh làm được? Rồi khi con không kịp hoàn thành, thầy cô lại nặng nhẹ với cả phụ huynh lẫn học sinh ở lớp”.