Khẩu hiệu "Nhường xe - an toàn rồi đi”: Người khen hay, người lo… khó thấy

Cục CSGT vừa thí điểm sơn, vẽ khẩu hiệu "Nhường xe - an toàn rồi đi", kèm biển báo R.122 (biển báo dừng lại) trên các tuyến đường nhánh ra đường chính, yêu cầu người tham gia giao thông, kể cả xe ưu tiên phải dừng lại trước biển báo.

Theo đó, khi nhìn thấy biển báo và đọc dòng chữ, người điều khiển phương tiện sẽ dừng xe, quan sát hai phía và chỉ cho xe di chuyển khi thấy an toàn.

Việc thí điểm được triển khai xuất phát từ thực tế nhiều người tham gia giao thông từ đường nhánh ra đường chính, trong ngõ ra đường lớn không chấp hành việc nhường đường, dẫn đến không ít va chạm và tai nạn.

Nhiều bạn đọc bày tỏ ủng hộ việc thí điểm sơn, vẽ khẩu hiệu "Nhường xe - an toàn rồi đi", kèm biển báo. Song không ít ý kiến băn khoăn, cho rằng cần nghiên cứu thêm vị trí đặt biển và cách thể hiện khẩu hiệu để phát huy hiệu quả cao nhất.

Khẩu hiệu và biển báo được sơn thí điểm trên đường Lê Duẩn (Hà Nội) (Ảnh: Trần Thanh).

Độc giả Tuan Le nhận xét: "Việc làm rất hay, cần nhân rộng ra phạm vi toàn quốc. Dừng lại 3 giây trước khi ra đường chính là thói quen an toàn, hy vọng giảm bớt được việc chạy xe ẩu".

Theo bạn đọc tên Cường, các dòng chữ nên viết cách ngã ba, ngã tư một đoạn để tài xế có thời gian quan sát, xử lý tình huống. "Đến nơi mới đọc được thì đã ở giữa đường, phanh sao kịp!", anh nói.

Bạn đọc Nguyễn Văn Khánh cho rằng chỉ cần biển STOP là đủ: "Không ai vừa lái xe vừa đọc chữ được. Nếu không tuân thủ thì cứ phạt thật nặng. Ai chưa biết biển STOP nghĩa là gì thì nộp phạt vài lần là nhớ ngay".

Chị Nguyễn Ngọc Quỳnh ủng hộ việc nhắc đi nhắc lại khẩu hiệu "Nhường xe - an toàn rồi đi". "Nhiều lần tôi đi từ đường nhánh ra đường chính, đang giảm tốc độ để quan sát thì xe phía sau bấm còi inh ỏi, sau khi vượt lên còn lườm nguýt tôi nữa", chị Quỳnh phàn nàn.

Bạn đọc Minh Ha Le mong muốn sớm nhân rộng mô hình này về đến cả làng quê: "Chờ cái này lâu rồi! Phải có biển STOP ở mọi ngõ ngách. Nhiều xe từ đường nhỏ lao ra đường chính không hề quan sát, nhiều ô tô còn phi ra đè đầu luôn xe đang lưu thông ở đường chính, ức chế thực sự!".

Ở góc nhìn khác, Lai Anh Hao cho rằng biển báo cần được treo trên cao, tránh che khuất tầm nhìn.

“Chỉ nên treo các biển chỉ dẫn, biển báo ở trên cao, không đặt bên lề đường vì dễ bị xe che khuất, cũng không nên vẽ dưới lòng đường (ngoại trừ vạch kẻ đường) để mọi người tham gia giao thông đều có thể nhìn thấy rõ ràng.

Sau khi đảm bảo điều đó, cơ quan chức năng có thể tiến hành xử phạt theo quy định. Còn nếu biển báo chưa được đặt ở vị trí dễ quan sát, có thể bị che khuất tầm nhìn thì không nên phạt người tham gia giao thông".

Đồng quan điểm, tài khoản TNA cho rằng, đối tượng cần nhường không chỉ là xe cộ lưu thông trên đường chính mà còn có người đi bộ. Vì vậy, cần cân nhắc lại vị trí đặt biển để người lái dễ quan sát và nhường đường cho cả người đi bộ.

Nickname Phượt Biển nêu quan điểm: "Cần có quy định rõ ràng chứ không chỉ dừng ở khẩu hiệu. Nên làm gờ giảm tốc để buộc phương tiện phải dừng khi đến gần, đồng thời dựng biển báo bên phải đường thay vì sơn trên mặt đường. Ở Việt Nam, xe nối đuôi nhau rất đông, nếu sơn dưới lòng đường sẽ dễ bị che khuất tầm nhìn".