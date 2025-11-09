Lộ clip nhạy cảm tại photobooth: Chủ tiệm có phải chịu trách nhiệm?

Như Dân trí thông tin, sáng 23/9, N.T.B.K. (18 tuổi) cùng bạn đến tiệm Photobooth trên đường Bạch Mai (phường Bạch Mai, Hà Nội) để chụp hình. Tới ngày 24/10, nữ sinh phát hiện trên mạng xuất hiện clip cô cùng bạn thay đồ tại phòng thay đồ của tiệm chụp hành, tổng số lượng khoảng 25 clip trên nhiều website, diễn đàn "người lớn".

Làm việc với gia đình và lực lượng chức năng, chủ tiệm ảnh thừa nhận phòng thay đồ có gắn camera nhưng phủ nhận giả thiết dữ liệu clip bị nhân viên quán xâm nhập và phát tán. Theo chủ tiệm ảnh, dữ liệu có khả năng đã bị hacker xâm nhập, đánh cắp và lan truyền trên các diễn đàn "người lớn". Công an phường Bạch Mai đang tiếp tục làm rõ sự việc.

Từ câu chuyện trên, nhiều người đặt ra câu hỏi về việc chủ quán có thể phải chịu trách nhiệm ra sao trong sự việc như trên?

Tiệm ảnh nơi xảy ra sự việc (Ảnh: Trần Thành Công).

Luật sư Trần Minh Hùng (Trưởng Văn phòng luật sư Gia Đình, Đoàn Luật sư TPHCM) đánh giá đây là vụ việc rò rỉ dữ liệu nghiêm trọng, xâm phạm tới hình ảnh, quyền riêng tư và danh dự, nhân phẩm của người khác. Theo Bộ luật Dân sự 2015, mọi hành vi thu thập, lưu giữ, sử dụng, công bố trái phép thông tin, hình ảnh riêng tư của người khác đều là xâm phạm quyền nhân thân và có thể đối diện các chế tài về hành chính hoặc hình sự tuỳ thuộc tính chất, mức độ và hậu quả của hành vi.

"Theo Nghị định 13/2023/NĐ-CP về bảo vệ dữ liệu cá nhân, mọi tổ chức, cá nhân xử lý dữ liệu cá nhân đều có nghĩa vụ thông báo, xin phép và bảo đảm an toàn kỹ thuật, bảo mật hệ thống, không để xảy ra việc truy cập, chia sẻ trái phép. Việc cơ sở lắp đặt camera trong phòng thay đồ, nơi khách có thể trong tình trạng nhạy cảm, là hành vi tiềm ẩn rủi ro pháp lý rất lớn vì có thể bị xem là thu thập, lưu trữ hình ảnh riêng tư trái phép.

Trường hợp dữ liệu bị hacker xâm nhập và phát tán, việc xác định trách nhiệm của chủ cơ sở phải căn cứ vào mức độ tuân thủ nghĩa vụ bảo vệ dữ liệu cá nhân", luật sư đánh giá.

Cụ thể, ông Hùng nhìn nhận nếu cơ sở không thực hiện đúng quy trình bảo mật, không có biện pháp kỹ thuật phù hợp, hoặc lưu trữ hình ảnh nhạy cảm mà không thông báo rõ cho khách hàng, thì dù việc rò rỉ do hacker gây ra, chủ cơ sở vẫn phải chịu trách nhiệm vì lỗi quản lý và vi phạm nghĩa vụ bảo vệ dữ liệu.

Nếu cơ sở chứng minh được họ không ghi hình khu vực riêng tư, đã thực hiện đầy đủ biện pháp bảo mật, và sự cố xảy ra do hành vi tấn công mạng ngoài tầm kiểm soát, thì họ có thể được miễn trách nhiệm, nhưng vẫn buộc phải phối hợp điều tra, khắc phục hậu quả và xin lỗi người bị hại.

Sau khi xảy ra sự việc, phòng thay đồ đã được tháo camera, đồng thời lắp đặt thêm thông báo về việc không thay đồ trong phòng (Ảnh: Nguyễn Ngoan).

Như vậy, nếu kết quả xác minh của cơ quan chức năng cho thấy dữ liệu "bị hack" đúng như phán đoán của chủ tiệm, đây chưa chắc là căn cứ để mặc định miễn trừ trách nhiệm. Nếu chủ cơ sở không bảo đảm đúng quy định về bảo mật dữ liệu và quyền riêng tư và an toàn thông tin cá nhân, họ vẫn có thể bị xử lý.

Theo đó, căn cứ khoản 2 Điều 84 Nghị định 15/2020/NĐ-CP của Chính phủ, hành vi thu thập, sử dụng, phát tán, kinh doanh trái pháp luật thông tin cá nhân của người khác có thể bị xử phạt với mức phạt 40-60 triệu đồng. Đồng thời, người vi phạm còn bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là buộc hủy bỏ thông tin cá nhân do thực hiện hành vi vi phạm.

Đối với tổ chức, cá nhân phát tán clip nhạy cảm, nếu hành vi nhằm xúc phạm danh dự, nhân phẩm hoặc gây hậu quả nghiêm trọng, người thực hiện có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 155 Bộ luật Hình sự về tội Làm nhục người khác.

Ngoài ra, nếu clip được đăng tải không nhằm mục đích làm nhục người khác nhưng phát tán qua mạng với số lượng lớn, tiếp cận lượng lớn người xem thì có thể bị xử lý theo Điều 288 Bộ luật Hình sự về tội Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông.

Về trách nhiệm dân sự, tổ chức, cá nhân phát tán clip có thể phải bồi thường thiệt hại do danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm cho người bị thiệt hại. Đối với chủ tiệm, nếu có lỗi trong việc bảo quản dữ liệu, người này cũng có thể phải liên đới chịu trách nhiệm bồi thường.