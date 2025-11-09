Vụ cầu Sông Lô trơ móng: Cảm ơn thiên nhiên đã khám phá ra tất cả

Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án hình sự Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng liên quan tới công trình cầu Sông Lô (thuộc xã Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ) để điều tra theo quy định tại khoản 3, Điều 298 Bộ luật Hình sự 2015.

Quyết định tố tụng nêu trên được tống đạt sau khi cơ quan điều tra tiếp nhận tin báo về việc trụ cầu T3 thuộc cầu Sông Lô có phần đất nền bị xói mòn, tạo hốc lớn cao khoảng 2m, một móng cọc lộ ra cốt thép rỉ sét còn lớp bảo vệ bên trong đã mất hoàn toàn. Hư hỏng nêu trên được đánh giá là nghiêm trọng, đặc biệt khi xảy ra chỉ hơn 10 năm sau khi cầu được đưa vào sử dụng.

Sự việc bị phát giác làm nhiều người cảm thấy may mắn, bởi cầu Sông Lô không đi theo vết xe đổ của cầu Phong Châu, cây cầu bị sập vào tháng 9/2024, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản.

Công an điều tra về các dấu hiệu sai phạm tại cầu Sông Lô (Ảnh: Công an Phú Thọ).

"Cảm ơn thiên nhiên đã khám phá ra tất cả", bạn đọc Lieu Lam thốt lên.

"Cá ở Phú Thọ răng sắc thật. Bê tông cốt thép mà vẫn cắn được", độc giả Bùi Đức Hùng bình luận châm biếm.

"Thời gian và thiên nhiên đã bóc trần mọi sự thật gian dối trong xây dựng các công trình có chất lượng được gọi là "vĩnh cửu" này. Cần truy cứu trách nhiệm, xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức liên quan", anh Việt Anh tiếp lời.

Làm phép so sánh trực quan với một công trình lâu đời là cầu Long Biên (Hà Nội), độc giả Duong Ngoc Tu viết: "Cầu Long Biên xây dựng hơn 100 năm, thời đó lạc hậu về kỹ thuật mà tồn tại bao nhiêu năm không vấn đề gì. Thời nay máy móc, kỹ thuật tốt, vậy mà xây cầu mới 10 năm đã hỏng thì chỉ có thể là lỗi của con người. Cần xử phạt nghiêm khắc nếu có dấu hiệu của lợi ích nhóm, gây thất thoát tài sản Nhà nước".

Không chỉ cầu Sông Lô, bạn đọc có nickname Ha Lao Dai còn bày tỏ sự lo lắng khi đây chỉ là một ví dụ điển hình cho việc xây dựng cẩu thả và có dấu hiệu của sự gian dối. Người này viết: "Trụ cầu, các cọc móng quanh năm chủ yếu nằm trong nước, nếu nước không rút cạn thì không ai phát hiện ra được chất lượng của nó. Đợi một thời gian sử dụng nếu có vấn đề gì hoặc làm lại cầu thì họ sẽ đổ lỗi cho cầu đã sử dụng thời gian dài mới bị bê tông hóa đất như vậy. Nhà nước cần có biện pháp làm chặt hơn những vấn đề này, tránh tương lai sẽ gặp trường hợp thương tâm".

"Công trình xây dựng phục vụ đời sống nhân dân, nguồn vốn hàng trăm tỷ đồng, mới thi công 10 năm đã xuống cấp nghiêm trọng. Trách nhiệm đầu tiên cần phải làm rõ thuộc về chủ đầu tư, sau đó tới nhà thầu, đơn vị thi công, ban giám sát, hội đồng nghiệm thu. Không thể để tiền thuế của người dân bị sử dụng một cách lãng phí và thiếu trách nhiệm như vậy", anh Lê Hữu Long nhấn mạnh.

"Sinh ra Sở Giao thông vận tải (nay là Sở Xây dựng) nhưng nhiều công trình có yếu tố kỹ thuật phức tạp vẫn giao cho các cơ quan không có chuyên môn về lĩnh vực này thực hiện. Đã tới lúc cần giám sát chặt chẽ hơn, tránh để tình trạng mất bò mới lo làm chuồng", bạn đọc Võ Đức Hưởng cảnh báo.