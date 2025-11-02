Chiếc cân “thị phi” giữa sân bay: Mất hình ảnh hay ý thức kém phải làm chặt

Những ngày gần đây, câu chuyện Vietnam Airlines đặt cân ngay cửa ra máy bay để kiểm tra hành lý xách tay của hành khách đã nhận được phản ánh trái chiều từ dư luận.

Theo thông báo mới nhất, từ ngày 3/11, hãng sẽ thu phí hành lý xách tay vượt chuẩn ngay tại cửa lên máy bay, thay vì chỉ kiểm tra ở quầy làm thủ tục như trước.

Quy định mới được hãng lý giải là nhằm đảm bảo an toàn bay, đúng giờ khởi hành và nâng cao trải nghiệm cho hành khách. Tuy nhiên, khi hình ảnh chiếc cân giữa sân bay lan truyền, dư luận lập tức nổ ra tranh cãi.

Chiếc cân được bố trí ngay cửa lên tàu bay để cân hành lý của Vietnam Airlines làm dấy lên nhiều tranh cãi (Ảnh: Chụp màn hình).

Cảm giác như bị nghi ngờ, thiếu tôn trọng tư cách khách hàng

Bình luận về sự việc, nhiều bạn đọc Dân trí đưa ra ý kiến phản đối, cho rằng cách làm này của Vietnam Airlines làm xấu hình ảnh của hãng hàng không quốc gia 4 sao.

Độc giả Lý Đan Thu cho rằng việc kiểm soát hành lý là cần thiết, nhưng cách thực hiện nên được xem xét lại: "Nên có giải pháp tinh tế hơn để không ảnh hưởng đến trải nghiệm của hành khách, đặc biệt với một hãng 4 sao"

Bạn đọc Phú Cường cùng quan điểm: “Không có loại cân hiện đại hơn hay sao lại dùng cái cân như ngoài chợ? Nhìn vừa ngại vừa mất thẩm mỹ”.

Anh Nguyễn Ngọc Thạch bày tỏ: “Giá vé thì cao, dịch vụ thì giảm, giờ lại cân hành lý như hãng hàng không giá rẻ. Đây có phải là hình ảnh mà Vietnam Airlines muốn xây dựng sao?”.

Thay vì mang chiếc cân ra giữa cửa lên máy bay, bạn đọc Nguyễn Tiến Dũng cho rằng hãng nên tổ chức quy trình kiểm tra bài bản hơn.

“Hãng hàng không 4 sao mà cách làm như vậy quá tệ. Hãng nên cải tiến quy trình, yêu cầu tất cả hành khách gắn nhãn hành lý cabin ngay từ quầy check-in. Nếu không có nhãn thì không được mang lên máy bay, còn đặt cân ngay cửa ra máy bay thì chẳng khác gì hãng giá rẻ. Vietnam Airlines nên nhìn nhận và cải tiến đừng để mất hình ảnh của một hãng hàng không quốc gia” bạn đọc đề xuất.

Không phủ nhận việc kiểm tra hành lý là cần thiết, song theo bạn đọc Tú Anh cách làm của Vietnam Airlines thực sự có vấn đề.

“Nhìn hình ảnh chiếc cân tưởng như sân bay thụt lùi hàng chục năm. Kỷ luật là đúng, nhưng phải văn minh, hiện đại, thể hiện đúng tầm của một hãng hàng không quốc gia.

Khi quyết định thay đổi, nhất là khi đụng chạm tâm lý khách hàng thì hãng nên có thống kê xem có đáng làm không, có lợi cho khách hàng không, nếu so sánh thấy phải làm thì kế tiếp là làm thế nào, thông báo thế nào, bao lâu thì áp dụng, khi áp dụng thì nên thông báo trước", bạn đọc nêu quan điểm.

“Làm đúng thì sợ gì cân”

Ở chiều ngược lại, nhiều người ủng hộ cách làm của Vietnam Airlines và cho rằng việc hãng siết chặt kiểm tra hành lý xách tay là hệ quả tất yếu từ chính thói quen “lách luật”, cố nhét thêm hành lý của một bộ phận hành khách.

“Nhiều người xấu tính lợi dụng lỗ hổng, cố tình mang thừa số kg hành lý xách tay nên hãng buộc phải làm vậy. Nếu anh tuân thủ đúng quy định thì chẳng có gì phải lăn tăn, họ có đặt 10 cái cân cũng chẳng ảnh hưởng gì. Người cố tình vi phạm mới phải lo”, bạn đọc Hòa An bình luận.

Ủng hộ việc cân lại ngay cửa ra máy bay, Quyết Thắng kể lại: “Tôi từng chứng kiến hành khách làm thủ tục xong, cân đủ rồi, sau đó lại lén nhét thêm đồ vào vali. Kết quả là vali nặng đến mức họ vác rất khó khăn. Đó là tính khôn lỏi.

Nếu ai cũng mang đúng số cân thì hãng đâu cần siết chặt. Dù là máy bay, xe khách hay tàu hỏa thì đều có giới hạn tải trọng, mang quá nặng sẽ ảnh hưởng đến an toàn của cả chuyến đi. Nói thẳng ra, do ý thức hành khách kém nên hãng mới phải kiểm soát chặt thôi. Quy định xách tay 7kg mà nhiều người mang đến cả vài chục kg thì ai chịu nổi”.

Theo dõi sự việc, chị Thu Minh cho rằng không có lửa thì sao có khói: “Các chuyến bay quốc tế cũng đặt cân ngay cửa ra máy bay đấy thôi. Nếu có cách nào hiệu quả và thuận tiện hơn thì hãng đã áp dụng rồi, đâu ai tự làm khó mình”.

Bạn đọc Quỳnh Mai Diễm dẫn chứng, nhiều hãng quốc tế như Japan Airlines hay Korean Air cũng đặt cân ngay cửa lên máy bay. “Nước nào mà chẳng có cân kiểm tra hành lý? Cứ mang đúng quy định xem, có ai đụng tới đâu mà lo”, chị nói.

Quỳnh Đỗ viết: “Chuyện mang hành lý đúng quy định có gì khó đâu, mà sao cứ phải nhắc hoài? Cứ mang đúng số cân theo quy định thì chẳng ai làm khó cả, đằng này cố nhét thêm 2-3kg vừa mất thời gian của hãng, vừa phiền cho chính mình. Quy định đã có từ trước chứ đâu phải ra tới sân bay mới đặt ra.

Một chuyến bay cả trăm người, ai cũng cố mang dư vài kg thì máy bay dễ quá tải, ảnh hưởng an toàn bay. Nhiều người thấy hãng dễ tính nên cố tình lách luật, giờ họ siết lại cũng là điều dễ hiểu thôi!”.

Ở góc nhìn dung hòa, bạn đọc như Alex cho rằng, quy định của Vietnam Airlines là cần thiết, nhưng cách triển khai cần khoa học và tinh tế hơn.

“Tôi ủng hộ hãng làm nghiêm, nhưng không nên để ảnh hưởng đến hình ảnh mình. Việc nhỏ nhưng liên quan đến ý thức cộng đồng. Nếu không làm chặt, lâu dần thành nhờn luật”.