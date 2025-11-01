Bạn đọc hiến kế hạn chế tai nạn trong con ngõ "bất ổn" ở Hà Nội

Thời gian gần đây, hàng loạt người đi xe máy bị tai nạn trong ngõ 100 phố Trung Kính (phường Yên Hòa, TP Hà Nội) do khuất tầm nhìn, khó quan sát người đi ra từ các ngách dẫn đến chấn thương. Nhẹ thì trầy xước, nặng có người gãy tay phải đi cấp cứu, xe cộ hư hỏng.

Vấn đề này nhận được nhiều ý kiến thảo luận của bạn đọc Dân trí dưới bài viết Con ngõ "bất ổn" ở Hà Nội: Ngày xảy ra 4-5 vụ tai nạn . Nhiều độc giả cho rằng nguyên nhân xuất phát từ ý thức của người điều khiển phương tiện khi không chú ý quan sát, chạy xe ẩu trong khu vực có tầm nhìn hạn chế.

Độc giả Van Linh Doan viết: "Đến ngã tư thì phải chú ý giảm tốc độ, cứ phóng bạt mạng như đường nhà mình thì kêu ai. Ý thức tham gia giao thông kém lại đổ tại "ngõ bất ổn"".

Tài khoản Kong cho rằng: "Đi trong đường làng, ngõ phố, luôn tiềm ẩn nhiều tình huống bất ngờ, nên cả hai phía đều phải có nhịp dừng lại, đi chậm quan sát. Cứ cắm đầu cắm cổ đi như vậy, không xảy ra tai nạn mới là lạ".

Con ngõ một ngày xảy ra 4-5 vụ tai nạn (Video: Nguyễn Ngoan - Cẩm Tiên).

Bạn đọc Tuyenhue06 chỉ ra điểm mấu chốt khiến nhiều vụ tai nạn xảy ra là do điểm giao nhau vuông góc và khuất tầm nhìn, khiến người đi xe máy khó phát hiện phương tiện khác đi từ hướng ngược lại.

"Qua ngã tư mà cứ nhìn thẳng chạy, không xảy ra va chạm mới là chuyện lạ. Ở nơi xảy ra tai nạn, bốn góc đều khuất tầm nhìn, một bên đường lát xi măng khiến người đi đường tưởng là sân nhà dân thụt vào trong. Nếu trải nhựa thì nên trải cả bốn góc đường.

Hơn nữa, lẽ ra phải giảm tốc độ để quan sát thì lại cứ thế chạy thẳng, chắc chắn va chạm", bạn đọc nêu ý kiến.

Góp ý về góc độ kiến trúc, bạn Nguyễn Diệp nêu: "Nhiều nhà xây vuông góc với đường khiến tầm nhìn bị che khuất. Nếu xây tường bo cong một chút thì người đi ngõ sẽ dễ quan sát hơn. Xây vuông thành sắc cạnh thì còn nhìn thấy được gì bên phải, bên trái nữa.

Thêm nữa, người đi từ ngõ ra luôn phải dừng lại quan sát rồi mới đi, đó là phản xạ cần có khi đi trong ngõ. Nói chung, nguyên nhân vẫn là do ý thức con người".

Độc giả Do Bui Sy chia sẻ: "Mình là người gốc Hà Nội, nên biết có rất nhiều ngõ phố như thế này trong vùng lõi. Ngõ này quá quen thuộc với mình, thực ra chẳng con ngõ nào "bất ổn" cả, tất cả đều do ý thức. Quan sát những người va chạm với nhau kia thì mình khẳng định họ không nắm luật giao thông".

Độc giả Vương Đức Kiên nêu giải pháp: "Do ý thức người tham gia giao thông không cao nên dễ xảy ra va chạm. Chính quyền địa phương nên lắp gương cầu lồi, gờ giảm tốc bằng cao su ở các hướng ra vào con ngõ, chắc chắn sẽ hạn chế được tai nạn".

Bạn Vũ Linh khuyến cáo: "Người ở nơi khác đến, đi ngõ lạ thì phải đi chậm, nhìn trước ngó sau, quan sát kỹ. Qua khỏi ngã ba, ngã tư rồi hãy yên tâm đi tiếp".