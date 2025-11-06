Chê khách lấy lại 1.000 đồng: Đừng đánh đồng giữa rạch ròi và hẹp hòi

Những ngày qua, mạng xã hội lan truyền video chủ quán bánh tôm Bà Lộc (phố Phạm Ngọc Thạch, Hà Nội) có thái độ cười cợt, chê khách "không thoáng" vì có đơn hàng giá 99.000 đồng, thanh toán 100.000 đồng và nhất quyết không "cho lại quán" 1.000 đồng. Trong đó, số đồng lên tiếng phê phán thái độ khinh thường khách và cách ứng xử kém văn minh của chủ cửa hàng.

Dù chủ quán sau đó đã lên tiếng xin lỗi nhưng hành động của nữ chủ quán vẫn khiến nhiều người không khỏi bức xúc.

Với độc giả Phan Dũng, anh cho rằng vấn đề trong câu chuyện trên không phải giá trị của số tiền 1.000 đồng, mà là thái độ và cách ứng xử giữa những người trong cuộc. "Số tiền đó không thể hiện thoáng hay không. Chủ quán nếu không sẵn tiền lẻ thì chỉ cần nói một lời chân thành, xin khách, sẽ chẳng ai không sẵn lòng cả. Còn như trường hợp này, họ hiển nhiên coi số tiền đó phải thuộc về quán thì nhân cách của họ cũng chỉ bằng 1.000 đồng lẻ đó thôi", anh bình luận.

Chủ quán trong sự việc xảy ra vừa qua (Ảnh cắt từ clip).

"Thanh toán đúng, đủ là thói quen văn minh, đừng đánh đồng giữa sự "rạch ròi" và "hẹp hòi". Số tiền đó không phải là của quán, nếu khách không đồng ý cho thì phải trả, còn nếu khách cho thì phải có lời cảm ơn, dù chỉ là 1.000 đồng", độc giả Nguyễn Bảo Long có chung quan điểm.

"Giá trị vật chất là nhỏ, nhưng giá trị con người mới là quan trọng nhất. 1.000 đồng nhỏ nhưng mỗi ngày bà có bao nhiêu khách, rồi mỗi tháng nhân lên thì bà đã mặc định có thêm bao nhiêu tiền? Đôi khi những đồng 1.000 đó có thể đủ giúp đỡ những người khó khăn", bạn đọc Pham Xuan Chien bình luận.

Cũng cho rằng mấu chốt của câu chuyện là cách ứng xử của chủ quán, anh Tuân Nguyễn nhận định: "Dù chỉ 1.000 đồng, nếu người bán nói trước hoặc xin trước là không có thì phần lớn cũng sẽ vui vẻ cho thôi. Còn nếu cứ lẳng lặng hoặc có thái độ khó chịu, phát ngôn như trong video thì chắc chắn khách hàng sẽ rất khó chịu".

Gay gắt hơn, nhiều người cho rằng đây bản chất là một cách "móc túi" tiền của khách. Anh Hướng Nguyễn Hữu chỉ trích: "Một cách móc túi tiền thường xuyên và mặc nhiên, rồi tới khi gặp khách không thể móc là quay ra nói xấu, cách ứng xử của chủ hàng quá tệ".

"Muốn xin đểu mà không được, giờ lại đánh giá khách không thoáng. Tôi thường bán đồ ăn sáng cho học sinh, nhiều cháu hay cuộn tiền lẻ, dù vội nhưng tôi vẫn luôn mở ra tính, đa số là thừa 1.000-2.000 đồng thì sẽ trả lại cho các cháu", chị Hoàng Thanh Hiền chia sẻ.

Đặt câu hỏi ngược lại cho cách ứng xử của chủ quán, anh Tuấn Anh Nguyễn viết: "Lúc niêm yết giá sao phải là 99.000 mà không phải 1 con số tròn nào khác? Làm bài toán đơn giản, 10 người thì họ có 10.000 ngày, 1 tháng mặc nhiên có 300.000 đồng dễ như bỡn mà chẳng cần làm gì".

"Để 99.000 là để câu kéo, đòi khách trả 100.000 cho tròn. Sao không để 21.000 hay 101.000 rồi lấy thiếu 1.000 đi cho xở lởi? Họ xin lỗi vì không chịu được áp lực chứ không phải vì nhận ra mình sai", bạn đọc The Nguyen tiếp lời.