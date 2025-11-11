Bị khởi tố vì phơi thóc trên đường: Bài học đắt giá từ vụ án ở Ninh Bình
(Dân trí) - Sau vụ việc người phụ nữ ở Ninh Bình bị khởi tố vì chặn đường phơi thóc khiến người đi xe máy tử vong, bạn đọc Dân trí cho rằng đây là hồi chuông cảnh tỉnh cho thói quen nguy hiểm.
Công an tỉnh Ninh Bình mới đây ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bà V.T.M. (SN 1958, trú xã Yên Khánh) để điều tra tội Cản trở giao thông đường bộ.
Theo cơ quan chức năng, để có diện tích phơi thóc lúa trên tuyến đường 482E, địa bàn thôn Khê Thượng, xã Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình, bà M. đã dùng các cục bê tông, gạch đá để chặn đường.
Hậu quả, một người phụ nữ điều khiển xe máy đâm vào các vật cản trên, bị tai nạn dẫn đến tử vong.
Qua vụ việc, Công an tỉnh Ninh Bình khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức tự giác, tuyệt đối không đặt, để vật cản, gạch đá, phế liệu, vật dụng, hàng hóa trên lòng đường, lề đường, đặc biệt là vào ban đêm hoặc ở những nơi có tầm nhìn hạn chế – để thực hiện các công việc cá nhân như phơi thóc, phơi rơm rạ.
Theo cơ quan chức năng, việc đặt hoặc để vật cản trên đường không chỉ vi phạm quy định về trật tự an toàn giao thông mà còn tiềm ẩn nguy cơ dẫn đến hậu quả pháp lý nghiêm trọng cho chính người vi phạm.
Tuy nhiên, theo phản ánh của nhiều bạn đọc Dân trí, hình ảnh người dân chặn đường phơi thóc, phơi rơm rạ vẫn xuất hiện phổ biến ở nhiều địa phương, từ các tuyến đường liên xã đến quốc lộ.
Để ngăn xe cán lên mẻ thóc, người dân thường dùng gạch, đá, thanh gỗ hoặc thậm chí là khúc cây, cọc sắt để chặn đường, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.
Bạn đọc Dương Thế Lâm cho rằng, để xảy ra vụ việc đau lòng trên có một phần trách nhiệm của chính quyền cơ sở khi không xử lý dứt điểm.
“Thời gian qua, mạng xã hội xuất hiện nhiều video ghi lại cảnh người dân phơi thóc giữa đường, có người còn cầm gậy chặn xe, chửi bới, thậm chí đóng đinh lên thanh gỗ rồi lật mũi đinh lên. Đây là hành vi cực kỳ nguy hiểm. Vụ việc ở Ninh Bình là lời cảnh tỉnh cho tất cả mọi người”.
Cùng quan điểm, bạn đọc Việt Hà đề nghị phải xem xét trách nhiệm của chính quyền địa phương và đơn vị quản lý đường bộ.
“Không thể để dân phơi thóc lúa ra đường mà không ai ngăn chặn”, bạn đọc nêu ý kiến.
Bạn đọc Tuấn Trần cho rằng cần xử lý thật nghiêm ngay cả khi chưa xảy ra tai nạn. “Nhiều người phơi thóc trên đường còn hăm dọa, hành hung người đi qua”, bạn đọc phản ánh.
Theo bạn An Võ, mỗi nhà nên có sân phơi, không có thì lót bạt trong sân, không thể là lý do không có nơi phơi để biện minh cho hành vi vi phạm pháp luật.
"Sao lại biến đường xe chạy thành sân phơi? Chính quyền cần có giải pháp vận động, tuyên truyền người dân. Biết bao vụ tai nạn đã xảy ra mà chẳng ai lên tiếng hay ngăn cấm dứt điểm”, bạn đọc đặt vấn đề.
Chia sẻ trải nghiệm suýt mất mạng của mình, anh Trương Đức Mạnh kể: “Tôi từng đi ban đêm trên đường làng, suýt đâm vào gốc cây do người dân chặn để phơi lúa. Đường làng không có đèn nên không nhìn thấy, rất nguy hiểm”.
Phơi thóc lúa trên đường gây chết người thì phải chịu trách nhiệm hình sự ra sao?
Phơi thóc, lúa, rơm rạ, nông sản hoặc để vật khác trên đường bộ được xem là hành vi đặt, để chướng ngại vật, vật cản khác trái phép trên đường bộ gây cản trở giao thông.
Theo điều 261, Bộ Luật Hình sự, phơi thóc, lúa, rơm rạ, nông sản hoặc để vật khác trên đường bộ trái phép gây cản trở giao thông mà làm chết người thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự tội cản trở giao thông đường bộ.
Cụ thể, nếu làm chết 1 người thì bị phạt tiền 30-100 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.
Làm chết 2 người thì bị phạt tiền 100-300 triệu đồng hoặc phạt tù 2-7 năm.
Làm chết 3 người trở lên thì bị phạt tù 5-10 năm.
Trong trường hợp có khả năng thực tế dẫn đến hậu quả làm chết 3 người trở lên nếu không được ngăn chặn kịp thời, thì bị phạt tiền từ 5-20 triệu đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 1 năm.