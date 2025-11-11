Bị khởi tố vì phơi thóc trên đường: Bài học đắt giá từ vụ án ở Ninh Bình

Công an tỉnh Ninh Bình mới đây ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bà V.T.M. (SN 1958, trú xã Yên Khánh) để điều tra tội Cản trở giao thông đường bộ.

Theo cơ quan chức năng, để có diện tích phơi thóc lúa trên tuyến đường 482E, địa bàn thôn Khê Thượng, xã Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình, bà M. đã dùng các cục bê tông, gạch đá để chặn đường.

Hậu quả, một người phụ nữ điều khiển xe máy đâm vào các vật cản trên, bị tai nạn dẫn đến tử vong.

Hiện trường nơi bà M. chặn đường phơi thóc lúa khiến người phụ nữ đi xe máy gặp nạn tử vong (Ảnh: Công an Ninh Bình).

Qua vụ việc, Công an tỉnh Ninh Bình khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức tự giác, tuyệt đối không đặt, để vật cản, gạch đá, phế liệu, vật dụng, hàng hóa trên lòng đường, lề đường, đặc biệt là vào ban đêm hoặc ở những nơi có tầm nhìn hạn chế – để thực hiện các công việc cá nhân như phơi thóc, phơi rơm rạ.

Theo cơ quan chức năng, việc đặt hoặc để vật cản trên đường không chỉ vi phạm quy định về trật tự an toàn giao thông mà còn tiềm ẩn nguy cơ dẫn đến hậu quả pháp lý nghiêm trọng cho chính người vi phạm.

Tuy nhiên, theo phản ánh của nhiều bạn đọc Dân trí, hình ảnh người dân chặn đường phơi thóc, phơi rơm rạ vẫn xuất hiện phổ biến ở nhiều địa phương, từ các tuyến đường liên xã đến quốc lộ.

Để ngăn xe cán lên mẻ thóc, người dân thường dùng gạch, đá, thanh gỗ hoặc thậm chí là khúc cây, cọc sắt để chặn đường, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Bạn đọc Dương Thế Lâm cho rằng, để xảy ra vụ việc đau lòng trên có một phần trách nhiệm của chính quyền cơ sở khi không xử lý dứt điểm.

“Thời gian qua, mạng xã hội xuất hiện nhiều video ghi lại cảnh người dân phơi thóc giữa đường, có người còn cầm gậy chặn xe, chửi bới, thậm chí đóng đinh lên thanh gỗ rồi lật mũi đinh lên. Đây là hành vi cực kỳ nguy hiểm. Vụ việc ở Ninh Bình là lời cảnh tỉnh cho tất cả mọi người”.

Cùng quan điểm, bạn đọc Việt Hà đề nghị phải xem xét trách nhiệm của chính quyền địa phương và đơn vị quản lý đường bộ.

“Không thể để dân phơi thóc lúa ra đường mà không ai ngăn chặn”, bạn đọc nêu ý kiến.

Bạn đọc Tuấn Trần cho rằng cần xử lý thật nghiêm ngay cả khi chưa xảy ra tai nạn. “Nhiều người phơi thóc trên đường còn hăm dọa, hành hung người đi qua”, bạn đọc phản ánh.

Theo bạn An Võ, mỗi nhà nên có sân phơi, không có thì lót bạt trong sân, không thể là lý do không có nơi phơi để biện minh cho hành vi vi phạm pháp luật.

"Sao lại biến đường xe chạy thành sân phơi? Chính quyền cần có giải pháp vận động, tuyên truyền người dân. Biết bao vụ tai nạn đã xảy ra mà chẳng ai lên tiếng hay ngăn cấm dứt điểm”, bạn đọc đặt vấn đề.

Chia sẻ trải nghiệm suýt mất mạng của mình, anh Trương Đức Mạnh kể: “Tôi từng đi ban đêm trên đường làng, suýt đâm vào gốc cây do người dân chặn để phơi lúa. Đường làng không có đèn nên không nhìn thấy, rất nguy hiểm”.