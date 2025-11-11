Người đi bộ sang đường bất cẩn, đẩy người đi xe máy ngã nhào trước mũi ô tô

Tình huống diễn ra vào ngày 11/11 trên đường Nguyễn Hoàng Tôn, Hà Nội.

Người chia sẻ video do camera hành trình ô tô ghi lại cho biết sau va chạm, người đi xe máy không bị chấn thương gì nghiêm trọng, có thể tự đứng lên được. Trong khi đó, người đi bộ có vẻ như bị đập đầu vào vật cứng, nên bị đau, và sau đó bất tỉnh, được đưa đi cấp cứu.

Người đi bộ sang đường thiếu quan sát, đẩy người đi xe máy ngã nhào trước mũi ô tô (Video: Diễn Nguyễn).

Theo Luật Trật tự, An toàn giao thông đường bộ 2024, người đi bộ phải đi trên vỉa hè, lề đường, đường dành riêng cho người đi bộ; trường hợp đường không có vỉa hè, lề đường, đường dành riêng cho người đi bộ thì người đi bộ phải đi sát mép đường bên phải theo chiều đi của mình.

Người đi bộ chỉ được qua đường ở những nơi có đèn tín hiệu, có vạch kẻ đường hoặc có cầu vượt, hầm dành cho người đi bộ và phải tuân thủ tín hiệu chỉ dẫn, báo hiệu đường bộ. Trường hợp không có đèn tín hiệu, vạch kẻ đường, cầu vượt, hầm dành cho người đi bộ thì phải quan sát các xe đang đi tới, chỉ qua đường khi bảo đảm an toàn, khi qua đường phải có tín hiệu bằng tay.

Trong khi đó, Nghị định 168/2024 quy định mức phạt tiền 150.000-250.000 đồng đối với người đi bộ không đi đúng phần đường quy định; vượt qua dải phân cách; đi qua đường không đúng nơi quy định hoặc không có tín hiệu bằng tay theo quy định; không chấp hành hiệu lệnh, hướng dẫn của người điều khiển giao thông hoặc người kiểm soát giao thông.

Trên hết, việc đi bộ sang đường bất cẩn, sai quy định tiềm ẩn nguy cơ tai nạn rất cao, như tình huống trong clip trên.