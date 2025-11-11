Cảnh sát cứu người mắc kẹt trong xe tải gặp nạn ở dốc Cun

Ngày 11/11, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ của đơn vị vừa kịp thời cứu người mắc kẹt trong xe tải gặp nạn trên dốc Cun.

Lực lượng cứu hộ cứu người mắc kẹt trong xe tải gặp nạn trên dốc Cun (Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ).

Khoảng 16h cùng ngày, tại km 78+700, quốc lộ 6, đoạn qua dốc Cun thuộc địa phận phường Thống Nhất, tỉnh Phú Thọ xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, khiến một người bị mắc kẹt trong cabin xe tải.

Thời điểm này, xe ô tô tải BKS 26C-144.33 chở vỏ keo do anh Q.V.T. (SN 1985, trú xã Nho Quan, tỉnh Ninh Bình) điều khiển, lưu thông theo hướng Sơn La - Hà Nội, khi đến dốc Cun thì bị mất phanh, lao vào taluy dương khiến đầu xe bị biến dạng, lật nghiêng.

Thời điểm xảy ra tai nạn trên xe có 3 người. Lái xe và chủ hàng may mắn thoát ra ngoài, còn một người ngồi ghế phụ bị mắc kẹt trong cabin.

Nạn nhân được cứu hộ đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời (Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ).

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Phú Thọ nhanh chóng có mặt tại hiện trường triển khai các biện pháp ứng cứu.

Sau khoảng 20 phút, lực lượng chức năng đã giải cứu thành công nạn nhân mắc kẹt trong cabin, bàn giao cho lực lượng y tế đưa đi cấp cứu an toàn tại Bệnh viện đa khoa Hòa Bình.