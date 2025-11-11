Tiểu thuyết về tội phạm dữ liệu giành giải A cuộc thi của Bộ Công an

Chiều 11/11, Bộ Công an phối hợp cùng Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi sáng tác tiểu thuyết, truyện và ký về đề tài Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống lần thứ V, giai đoạn 2022-2025.

Đây là hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945-19/8/2025); 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (2005-2025), hướng tới chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

Đại tá Trần Cao Kiều - Phó Cục trưởng Cục Truyền thông Công an nhân dân, Giám đốc - Tổng biên tập Nhà xuất bản Công an nhân dân, Trưởng ban Thường trực Ban tổ chức cuộc thi - cho biết, cuộc thi được tổ chức nhằm động viên, khuyến khích, tạo điều kiện cho các nhà văn và các cây bút trong cả nước thâm nhập thực tiễn công tác, chiến đấu của lực lượng công an nhân dân nhằm sáng tạo những tác phẩm văn học phản ánh chân thực, sinh động hình tượng người chiến sĩ công an.

Các nhà văn, các tác giả đã xây dựng nên những tác phẩm văn học có giá trị, vừa góp phần thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền chính trị sâu rộng về cuộc sống, chiến đấu và những gian khổ, hy sinh của người chiến sĩ công an vừa giúp định hình và phát triển vững chắc mảng đề tài văn học liên quan đến lực lượng công an nhân dân.

“Nhiều chiến công, hồ sơ được giải mật, chưa từng phản ánh trong văn học, nay đã được các tác giả tiếp cận, mở rộng phạm vi phản ánh về người chiến sĩ Công an nhân dân trong kỷ nguyên số”, Đại tá Trần Cao Kiều chia sẻ.

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an (thứ 3, từ phải sang) và Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam Nguyễn Quang Thiều (thứ 4, từ phải sang) trao giải A cho các tác giả (Ảnh: Ban tổ chức).

Cuộc thi thu hút 132 tác giả với 140 tác phẩm, trong đó có hơn 100 tiểu thuyết quy mô lớn. Chung cuộc, Ban tổ chức trao 34 giải thưởng cho các tác giả.

Trong đó, giải A được trao cho tiểu thuyết Gió vẫn thổi giữa rừng nhiệt đới của nhà văn Dương Bình Nguyên. Tác phẩm được đánh giá là tiểu thuyết đầu tiên ở Việt Nam khai thác sâu về đề tài tội phạm dữ liệu trong thời đại số.

Bên cạnh đó là 2 tiểu thuyết cũng được trao giải A là Đối mặt của TS Phạm Quang Long và Chiều qua thị trấn của nhà văn Nguyễn Thu Hằng. Tác phẩm Cỏ xanh đời thép của nhà văn Tống Phước Bảo cũng được trao giải A thể loại truyện ký.

Nhận xét về tác phẩm, giám khảo - nhà văn Sương Nguyệt Minh cho rằng, Gió vẫn thổi giữa rừng nhiệt đới là tiểu thuyết khác biệt, mới mẻ và đột phá tại cuộc thi năm nay.

"Tiểu thuyết của Dương Bình Nguyên mở ra một không gian khác, cuộc chiến chống tội phạm trên mặt trận an ninh mạng. Tội phạm ở đây không tên, không hình dáng, không mặt mũi, ẩn khuất trong cõi mạng vô hình.

Truyện không đi theo trật tự tuyến tính, mà phân mảnh, rời rạc, phá vỡ hệ thống cốt truyện truyền thống. Có thể nói, cùng với Nơi trăng không hát bóng, tiểu thuyết Gió vẫn thổi qua rừng nhiệt đới được viết bằng chất văn tươi xanh, giàu triết luận và sâu sắc".

Dương Bình Nguyên (tên thật là Dương Văn Toàn) sinh năm 1979 tại Thái Nguyên, tốt nghiệp Học viện An ninh nhân dân. Hiện anh mang quân hàm Thượng tá, Trưởng Ban Chuyên đề, Truyền hình Công an nhân dân (ANTV), Bộ Công an (Ảnh: Ban tổ chức).

Đánh giá về cuộc thi, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam Nguyễn Quang Thiều cho biết, cuộc thi lần này thành công cả về đề tài, ý tưởng, thông điệp và chất lượng nghệ thuật. Còn nhà văn Nguyễn Bình Phương, Chủ tịch Hội đồng Chung khảo nhận xét rằng, nhiều tác phẩm gây xúc động mạnh, vượt qua ranh giới sáng tác để tiệm cận tính chân thực của đời sống.