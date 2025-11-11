Ngôi sao nhập tịch rút lui bí ẩn khỏi đội tuyển Malaysia

Theo thông báo từ Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM), cầu thủ nhập tịch Jordan Mintah không thể tiếp tục tập trung cùng đội tuyển Malaysia chuẩn bị cho trận đấu với Nepal ở vòng loại Asian Cup 2027 vào ngày 18/11. Lý do bởi cầu thủ gốc Ghana dính chấn thương. Điều đáng nói, trước đó một ngày, Jordan Mintah vẫn lên tập trung đội tuyển Malaysia trong trạng thái bình thường.

Malaysia vẫn chưa dám sử dụng Jordan Mintah (Ảnh: FAM).

Jordan Mintah là một trong những cầu thủ nhập tịch nổi bật nhất của bóng đá Malaysia trong thời gian qua. Cầu thủ này thi đấu ở giải vô địch quốc gia Malaysia từ năm 2020 và đã có quốc tịch đất nước này.

Điều đáng chú ý, Jordan Mintah cũng được triệu tập lên đội tuyển Malaysia ở hai trận gặp Lào ở vòng loại Asian Cup 2027 diễn ra vào tháng 10. Tuy nhiên, anh cũng không được HLV Peter Cklamovski sử dụng một phút nào.

Giờ đây, cầu thủ này tiếp tục vắng mặt trong trận đấu với Nepal. Điều đó khiến cho người hâm mộ nghi ngờ về tính hợp pháp của Jordan Mintah.

Sau trận đấu với, HLV Peter Cklamovski xác nhận rằng không dám sử dụng Jordan Mintah vì cầu thủ này chưa hoàn tất giấy tờ. Nếu tiếp tục sai phạm ở vụ này thì bóng đá Malaysia có thể gặp họa lớn.

Sau khi bị FIFA trừng phạt, Malaysia rất thận trọng với trường hợp của Jordan Mintah (Ảnh: FAM).

HLV Peter Cklamovski xác nhận: “Vấn đề nằm ở chỗ Mintah cần giấy tờ cho việc nhập tịch khi sinh sống tại Malaysia đủ 5 năm. Điều này nằm ngoài khả năng của tôi. Khi nào giấy tờ được thông qua, cậu ấy mới đủ điều kiện ra sân”.

Rõ ràng, sau khi nhận án phạt từ FIFA, Liên đoàn bóng đá Malaysia thực sự cẩn trọng trong việc lựa chọn cầu thủ nhập tịch khoác áo đội tuyển quốc gia.

Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) vẫn đang chờ đợi phán quyết từ FIFA và Tòa án thể thao (CAS) trước khi đưa ra án phạt với Malaysia. Họ hoàn toàn có thể bị xử thua 0-3 trước đội tuyển Việt Nam và Nepal ở vòng loại Asian Cup 2027.