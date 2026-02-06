Trách nhiệm pháp lý của tài xế tông tử vong CSGT ở Thái Nguyên

Như Dân trí thông tin, sáng 4/2, xe tải mang BKS 20C-211.67 do tài xế T.Đ.V. (23 tuổi, ở phường Quan Triều, tỉnh Thái Nguyên) điều khiển trên Quốc lộ 1B. Tới địa bàn phường Quan Triều, tài xế bất ngờ đánh lái và xảy ra va chạm với xe tải đang dừng đỗ tại khu vực có lực lượng CSGT làm nhiệm vụ. Vụ việc khiến một cán bộ CSGT tử vong tại chỗ, người còn lại bị thương.

Lực lượng chức năng xác định chiếc xe có kích thước lớn nhưng lái xe đã không kiểm soát tốc độ, không giữ khoảng cách an toàn, không chú ý quan sát khi chuyển hướng mà đánh lái gấp dẫn tới vụ tai nạn thương tâm.

Với diễn biến sự việc như trên, tài xế xe tải có thể phải chịu trách nhiệm ra sao trước pháp luật?

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Công an Thái Nguyên).

Luật sư Hoàng Trọng Giáp (Giám đốc Công ty Luật Hoàng Sa, Đoàn Luật sư TP Hà Nội) nhìn nhận với những thông tin hiện có, bước đầu có thể xác định đây là vụ việc có dấu hiệu của hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Lực lượng chức năng sẽ tiếp tục củng cố tài liệu, hồ sơ làm căn cứ xem xét khởi tố vụ án hình sự để điều tra theo thẩm quyền.

Quá trình điều tra, nếu có đầy đủ chứng cứ chứng minh yếu tố lỗi của tài xế như kết quả xác minh ban đầu, cơ quan điều tra có thể tống đạt quyết định khởi tố bị can về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ theo Điều 260 Bộ luật Hình sự 2015.

Với hậu quả làm chết một người, chế tài xử lý có thể áp dụng là phạt tiền 30-100 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù 1-5 năm. Nếu thuộc các trường hợp như không có giấy phép lái xe theo quy định; điều khiển phương tiện trong tình trạng có nồng độ cồn, ma túy hoặc chất kích thích mạnh khác hoặc không chấp hành hiệu lệnh của người điều khiển hoặc hướng dẫn giao thông... người vi phạm có thể bị xử lý theo khoản 2 Điều này với mức phạt là 3-10 năm tù.

Về việc CSGT kiểm tra và làm việc với xe tải ở bên đường, luật sư nhìn nhận bất luận việc lập chốt có đúng hay sai, đây không phải căn cứ miễn trách nhiệm hình sự trong trường hợp xảy ra tai nạn chết người. Tài xế khi tham gia giao thông luôn phải quan sát, làm chủ khoảng cách, tốc độ để có thể đưa ra phương án xử lý tốt nhất, giảm thiểu tối đa thiệt hại về con người và tài sản khi xảy ra tình huống bất ngờ.

Chiếc xe gây tai nạn thời điểm trước vụ va chạm (Ảnh cắt từ clip).

Về trách nhiệm dân sự, nếu bị xác định có lỗi, tài xế phải bồi thường thiệt hại do tính mạng bị xâm phạm cho cán bộ CSGT thiệt mạng. Mức bồi thường căn cứ Điều 591 Bộ luật Dân sự 2015 và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan.

Ngoài ra, người này còn phải bồi thường thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm do cho tài xế xe tải bị thương và thiệt hại do tài sản bị xâm phạm cho cá nhân, tổ chức là chủ sở hữu của chiếc xe tải đỗ bên đường.