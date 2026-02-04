Cảnh trái ngược ở nơi có và không camera AI "soi" lỗi lấn chiếm vỉa hè

Hơn nửa tháng qua, Công an Hà Nội đã mở rộng tính năng từ hệ thống camera AI để ghi nhận và phạt nguội các trường hợp vi phạm trật tự đô thị như lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, bày bán hàng hóa, làm mái che, treo biển quảng cáo trái quy định, dừng, đỗ, để xe trên đường, vỉa hè.

Theo công an thành phố, riêng trong hai ngày cuối tuần 31/1 và 1/2, cơ quan chức năng đã phát hiện 260 trường hợp đủ cơ sở xác định vi phạm về trật tự đô thị, trật tự công cộng và bảo vệ môi trường trên địa bàn 33 xã, phường. Các trường hợp vi phạm sau đó được bàn giao công an các xã, phường để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định.

Theo cơ quan chức năng của thành phố, việc ứng dụng khoa học, công nghệ vào xử lý vi phạm trật tự đô thị và vệ sinh môi trường bước đầu đã phát huy hiệu quả. Trong ảnh là quán cà phê nằm tại ngã tư Trần Nhân Tông - Phố Huế (phường Hai Bà Trưng, Hà Nội) từng bị camera AI "chiếu tướng" lấn chiếm vỉa hè. Sau khi bị phạt nguội vì lấn chiếm vỉa hè, cửa hàng kinh doanh này đã tuân thủ tốt các quy định.

Sau khi hệ thống camera AI được đưa vào giám sát và xử lý phạt nguội, nhiều tuyến phố trung tâm Hà Nội như Phố Huế ghi nhận những thay đổi rõ rệt. Vỉa hè thông thoáng hơn, hàng quán thu gọn sát mặt tiền, từng chiếc ghế nhựa cũng được đặt cẩn trọng, dè chừng dưới "mắt thần" công nghệ.

Tuy nhiên, tại những nơi chưa có hệ thống camera giám sát, tình trạng vi phạm trật tự đô thị lại tái diễn. Trong ảnh, xe máy dựng tràn lan bên cạnh một cửa hàng kinh doanh vàng bạc trên phố Trần Nhân Tông (phường Hai Bà Trưng).

Trên phố Nguyễn Thái Học, đoạn từ ngã tư giao với đường Lê Duẩn đến ngã tư Hàng Bông - Điện Biên Phủ, vỉa hè gần như không còn lối cho người đi bộ khi xe máy dựng tràn lan, thậm chí lấn xuống lòng đường, bất chấp hai đầu ngã tư đều có sự hiện diện của camera AI.

Một số quán ăn uống trên phố Cửa Nam, Phan Bội Châu canh lúc vắng bóng lực lượng chức năng để vi phạm.

Dù có biển cấm đỗ xe, ô tô vẫn dừng đỗ không đúng nơi quy định tại đầu ngã ba phố Văn Miếu - Nguyễn Thái Học.

Khu vực ngõ Hàng Cháo (phường Ô Chợ Dừa) lực lượng chức năng liên tục đi tuần, phát hiện, xử lý vi phạm. Song cứ khi lực lượng chức năng xuống đường, vỉa hè bỗng chốc thông thoáng, ít phút sau khi vắng bóng lực lượng tuần tra, mọi thứ lại trở về như cũ.

Tại ngõ Hàng Cháo, cơ quan chức năng đã kẻ vạch phân chia phần vỉa hè dành cho người đi bộ, phần còn lại phục vụ việc để xe và kinh doanh.

Chiều 3/2, khi thấy lực lượng chức năng đi tuần tra, nhiều cửa hàng ở ngõ Hàng Cháo lập tức xua người dắt xe, nhanh chóng thu dọn đồ đạc đang bày đặt tại những khu vực không được phép.