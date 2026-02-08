Phát hiện lâu đài 640 tuổi bị chôn vùi ở Pháp khiến giới khảo cổ sửng sốt

Theo thông tin từ Viện Nghiên cứu Khảo cổ Phòng ngừa Quốc gia Pháp (INRAP), các nhà khảo cổ đã phát hiện phần còn lại của Château de l’Hermine - tòa lâu đài do Công tước xứ Brittany là John IV cho xây dựng vào khoảng năm 1380.

Phát hiện này được ghi nhận lần đầu tiên vào năm 2021, khi khảo sát khu sân trong của dinh thự tư nhân Hôtel Lagorce tại thành phố Vannes.

Lâu đài xây dựng vào khoảng năm 1380 được phát hiện bên dưới một dinh thự ở Vannes (Ảnh: People).

Đến năm 2023, trước kế hoạch xây dựng Bảo tàng Mỹ thuật Vannes, INRAP đã tiến hành khai quật quy mô lớn nhằm làm rõ phạm vi và cấu trúc của công trình cổ bị chôn vùi dưới lòng đất.

INRAP cho biết các cuộc khai quật đã làm lộ rõ khu dinh thự của công tước với mặt tiền trang trí công phu, nhiều không gian chức năng khác nhau cùng hệ thống giao thông nội bộ, bao gồm nhiều cầu thang.

Đặc biệt, giới khảo cổ đã bất ngờ phát hiện toàn bộ tầng trệt của một công trình đồ sộ, được khai quật sâu tới 1m, xác định là nơi ở chính của công tước.

Theo mô tả của INRAP, một hành lang trung tâm nối cổng phía Bắc nằm trên mặt tiền hướng ra thành phố, với một cổng khác được bao bọc bởi hai tòa tháp lớn, xây dựa vào tường thành và từng được ghi nhận trên các bản đồ cổ. Khu vực này nhìn thẳng ra hào nước bên ngoài của tòa lâu đài.

Công trình dưới lòng đất được tiến hành khai quật (Ảnh: People).

Tầng trệt của công trình có kích thước khoảng 42m chiều dài và 17m chiều rộng, với những bức tường dày, cao tới 5,6m. Công trình nằm sát hào nước và ở phía Đông có một cấu trúc được xác định là “tháp vuông”. Từ đó, các nhà khảo cổ suy đoán rằng tòa lâu đài ban đầu có thể cao ba, thậm chí bốn tầng.

Ngoài kiến trúc, cuộc khai quật còn mang lại nhiều hiện vật được bảo tồn tốt, phản ánh sinh hoạt thường ngày trong lâu đài vào thế kỷ XV-XVI. Các nhà nghiên cứu tìm thấy tiền xu, đồ trang sức, dụng cụ nấu ăn như nồi, chảo, xiên quay, cùng nhiều đồ dùng bằng gỗ như bát, mảnh thùng…

Nhiều hiện vật được phát hiện vẫn còn nguyên vẹn (Ảnh: Emmanuelle Collado).

Những hiện vật này còn nguyên vẹn phần lớn nhờ môi trường ẩm ướt dưới lòng đất.

INRAP nhận định, tình trạng và chất lượng của các di tích cho thấy Công tước John IV đã quy tụ những kỹ sư và thợ thủ công giỏi nhất thời bấy giờ, góp phần tạo nên một công trình vừa kiên cố vừa tinh xảo, xứng tầm một trung tâm quyền lực của vùng Brittany thời Trung cổ.