Nhân chứng kể giây phút chó dữ hơn 30kg lao vào tấn công người ở Hà Nội

Chiều 25/12, tại xóm Phạm Hồng Thái, xã Hồng Vân, Hà Nội xảy ra vụ việc một con chó dữ bất ngờ tấn công người phụ nữ gây xôn xao dư luận.

Một ngày sau (26/12), khi phóng viên Dân trí tìm về xóm Phạm Hồng Thái, nhiều người dân tại đây vẫn bàn tán xôn xao về sự việc.

Sống cạnh hiện trường vụ việc, chị A. (34 tuổi) kể, khoảng 16h20 ngày 25/12, chị nghe thấy tiếng ồn ào trước cửa nên chạy ra xem thì thấy giữa anh T.Q.L. (37 tuổi) và anh P.V.H. (35 tuổi) xảy ra mâu thuẫn, cãi vã.

Trong lúc đang mâu thuẫn, con chó nặng hơn 30kg của nhà anh L. bất ngờ lao vào tấn công chị U. (vợ anh H.). Thấy vậy, anh H. chạy lại khống chế con chó còn chị U. được mọi người đưa đi viện cấp cứu.

"Thời gian qua, nhà anh L. đã xảy ra mâu thuẫn với một số gia đình trong xóm nhưng chưa được giải quyết. Mỗi lần uống rượu anh L. lại chửi bới, xích mích với mọi người", chị A. chia sẻ.

Khu vực xảy ra vụ việc (Ảnh: Nguyễn Hải).

Chị Lan (34 tuổi, sống tại xóm Phạm Hồng Thái) cho biết, khoảng 16h20 ngày 25/12, khi chị vừa đón con đi học về thì thấy anh L. dắt con chó màu trắng đứng trước cổng nhà mình lớn tiếng chửi bới. Sau đó, anh L. lùa con chó vào trong sân nhà chị Lan.

"Lúc đó, con nhà tôi đang đạp xe chơi trong sân, thấy nguy hiểm nên tôi quát con chạy vào trong nhà. Thấy cây gậy ở góc sân, tôi đuổi con chó ra ngoài thì anh L. chạy ra theo và lớn tiếng chửi bới", chị Lan nói.

Khi anh L. và con chó chạy ra ngoài đường đã gặp vợ chồng anh H. và xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau.

Lúc này, chị U. vào can ngăn chồng bất ngờ bị con chó của anh L. lao vào tấn công.

"Thấy con chó cắn chị U., anh H. chạy ra ngăn cản nhưng anh L. lại chạy ra giằng co với ý định thả con chó ra", chị Lan kể và cho biết thêm, thời điểm xảy ra mâu thuẫn bố của anh T.Q.L. đã có hành vi đấm anh H.. Hành vi này được chị Lan quay video.

Theo chị Lan, con chó của nhà anh L. nặng hơn 30kg, là giống chó Pit bull. Quá trình nuôi trước đây con chó chủ yếu được nhốt ở góc vườn.

Chị Lan kể giây phút con chó Pit bull lao vào cắn người (Ảnh: Nguyễn Hải).

Theo ghi nhận của phóng viên, nhà anh P.V.H. ở sát cạnh nhà anh L..

Ông Nguyễn Minh Đặng (70 tuổi), Trưởng xóm Phạm Hồng Thái, cho biết chiều 25/12, ông nhận được điện thoại báo tin từ người dân về mâu thuẫn xảy ra tại khu vực gần nhà văn hóa của xóm nên lập tức đến hiện trường.

Sau đó, ông Đặng và người dân trong xóm đưa chị U. đến viện. Những người có liên quan đến vụ việc đã được mời đến trụ sở để làm việc.

Theo Trưởng xóm Phạm Hồng Thái, nguyên nhân sâu xa của vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn kéo dài giữa hai gia đình.

Ông Đặng cho biết thêm, ở địa phương anh L. được cho là có bệnh án liên quan đến tâm thần sau một vụ tai nạn giao thông, có thể vì vậy mà thường xuyên gây sự với những người xung quanh.

Trước đó ngày 25/12, mạng xã hội chia sẻ clip ghi lại sự việc hai người đàn ông xảy ra mâu thuẫn, lao vào xô xát giữa đường.

Khi hai bên đang ẩu đả, một nam thanh niên dắt theo con chó lớn bất ngờ xuất hiện tại hiện trường. Người này sau đó đẩy con chó về phía hai người đang đánh nhau.

Tuy nhiên, con chó không lao vào những người đang xô xát mà bất ngờ quay sang tấn công một phụ nữ đứng gần đó. Con vật cắn chặt khiến nạn nhân chỉ biết la hét, tạo nên cảnh tượng hoảng loạn.

Chứng kiến sự việc, một người đàn ông được cho là người thân của nạn nhân lập tức lao tới, dùng sức kéo con chó ra để cứu người. Dù bị tác động mạnh, con vật vẫn không chịu nhả ra.