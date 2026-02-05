Mất 4 ngón tay có được thi bằng lái xe?

Gửi câu hỏi tới cơ quan chức năng, anh Nguyễn Văn Diệp (Hà Nội) cho biết bản thân bị mất 4 ngón tay phải và mong muốn được biết liệu tình trạng sức khỏe của mình có đủ điều kiện thi lấy giấy phép lái xe hạng A1 hay không.

Trả lời vấn đề này, Trung tâm Truyền thông, Dữ liệu và Công nghệ số UBND TP Hà Nội đã dẫn chiếu các quy định của Luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ để công dân nghiên cứu, đối chiếu và thực hiện theo đúng quy định.

Theo Điều 56 Luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ, người lái xe tham gia giao thông phải đủ tuổi, đủ sức khỏe theo quy định của pháp luật và có giấy phép lái xe còn hiệu lực, phù hợp với loại xe đang điều khiển do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Người dân đi cấp đổi lại giấy phép lái xe tại Hà Nội (Ảnh: Trần Thanh).

Khi tham gia giao thông, người lái xe phải mang theo các giấy tờ theo quy định như đăng ký xe, giấy phép lái xe, giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới, cùng bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc của chủ xe cơ giới.

Luật cũng quy định rõ điều kiện đối với người điều khiển xe máy chuyên dùng, yêu cầu đủ tuổi, đủ sức khỏe, có bằng hoặc chứng chỉ phù hợp và mang theo đầy đủ giấy tờ liên quan khi tham gia giao thông. Trường hợp các giấy tờ này đã được tích hợp vào tài khoản định danh điện tử thì việc xuất trình, kiểm tra có thể thực hiện thông qua tài khoản định danh điện tử.

Đối với người lái xe gắn máy, Luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ quy định người điều khiển phương tiện phải hiểu biết quy tắc giao thông đường bộ, có kỹ năng điều khiển phương tiện, đồng thời đáp ứng điều kiện về độ tuổi và sức khỏe theo quy định.

Liên quan trực tiếp tới trường hợp người khuyết tật, khoản 2 Điều 57 Luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ nêu rõ: người khuyết tật điều khiển xe mô tô ba bánh dùng cho người khuyết tật được cấp giấy phép lái xe hạng A1. Bên cạnh đó, người khuyết tật điều khiển xe ô tô số tự động có kết cấu phù hợp với tình trạng khuyết tật thì được cấp giấy phép lái xe hạng B.

Về tiêu chuẩn sức khỏe, khoản 4 Điều 2 Thông tư số 36/2024/TT-BYT của Bộ Y tế quy định việc khám sức khỏe đối với người khuyết tật đề nghị cấp giấy phép lái xe hạng A1 hoặc hạng B được áp dụng theo tiêu chuẩn sức khỏe tại Phụ lục I ban hành kèm theo thông tư này, nhưng không phải khám chuyên khoa cơ xương khớp.

Như vậy, việc có đủ điều kiện để dự thi và được cấp giấy phép lái xe hạng A1 hay không sẽ phụ thuộc vào việc người đề nghị đáp ứng các tiêu chuẩn về độ tuổi, sức khỏe theo quy định và kết quả khám sức khỏe theo hướng dẫn của cơ quan y tế có thẩm quyền.

Trên cơ sở các quy định nêu trên, cơ quan chức năng đề nghị công dân tự đối chiếu cụ thể tình trạng sức khỏe của mình với tiêu chuẩn pháp luật hiện hành để thực hiện thủ tục thi và cấp giấy phép lái xe theo đúng quy định.