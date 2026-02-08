Diễn viên Hoàng Phúc hiếm hoi xuất hiện cùng vợ kém 12 tuổi

Diễn viên Hoàng Phúc cho biết, dịp cuối tuần, anh muốn "hâm nóng" tình cảm vợ chồng bằng cách đưa bà xã Uyên Phương đi xem phim. Đây cũng là dịp hiếm hoi vợ kém 12 tuổi của nam diễn viên xuất hiện trên thảm đỏ.

Hoàng Phúc tiết lộ, ngoài việc kinh doanh, bà xã Uyên Phương còn quán xuyến gia đình, chăm sóc 3 đứa con nhỏ (1 gái, 2 trai). Cuối năm, công việc bận rộn, thấy vợ thường xuyên gắn chặt với chiếc máy tính, Hoàng Phúc quyết định đưa vợ đi xem phim để giải tỏa căng thẳng đồng thời ủng hộ đồng nghiệp.

Diễn viên Hoàng Phúc và bà xã Uyên Phương (Ảnh: Duy England).

Tại sự kiện, "ông trùm vai phản diện" cùng vợ kém tuổi thu hút sự chú ý của khán giả khi diện trang phục đồng điệu, sánh đôi trên thảm đỏ. Hoàng Phúc được khen trẻ trung hơn tuổi. Bà xã của nam diễn viên cũng nhận được sự quan tâm bởi đây là lần hiếm hoi Hoàng Phúc sánh bước bên vợ kém 12 tuổi.

Hoàng Phúc tâm sự, các con bước vào lứa tuổi ham học hỏi, có nhiều thay đổi, nên vợ chồng anh luôn theo sát từng cột mốc trưởng thành của con, hiếm có khoảnh khắc riêng tư lãng mạn như thời còn yêu.

Vì thế, nhân sự kiện ra mắt phim, anh quyết định đưa vợ đi cùng, đồng thời tranh thủ gặp gỡ đồng nghiệp, trò chuyện về phim ảnh.

Diễn viên Hoàng Phúc và vợ trẻ tình tứ trên thảm đỏ (Ảnh: Duy England).

Hoàng Phúc là gương mặt quen thuộc của dòng phim thị trường thập niên 1990, nổi tiếng cùng thời với Lê Hùng, Lê Tuấn Anh, Lê Công Tuấn Anh... Anh ghi dấu tên tuổi với loạt vai diễn phản diện trong các phim như Bẫy rồng, Lệnh xóa sổ, Bụi đời Chợ Lớn, Chung cư ma và phim gần nhất là Cải mả.

Nam diễn viên kết hôn với doanh nhân Nguyễn Uyên Phương vào năm 2015. Sau 10 năm chung sống, vợ chồng anh đón con gái đầu lòng (biệt danh Happy), sau đó cả hai có thêm cặp song sinh Ronaldo và Messi vào cuối năm 2019. Hiện con gái lớn của cặp đôi đã 7 tuổi.