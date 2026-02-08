Nghi phạm vụ mưu sát tướng tình báo cấp cao của Nga bị bắt ở Dubai

Một điều tra viên bên ngoài tòa nhà xảy ra vụ mưu sát (Ảnh: Reuters).

Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) cho biết hôm 8/2 rằng nghi phạm bắn tướng tình báo quân sự cấp cao Vladimir Alexeyev tại Moscow đã bị bắt ở Dubai ( UAE ) và bị bàn giao cho Nga.

Theo các nhà điều tra, Trung tướng Vladimir Alexeyev, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo Quân đội Nga (GRU), đã bị bắn nhiều phát trong một khu chung cư tại Moscow hôm 6/2. Truyền thông Nga cho biết ông đã phải phẫu thuật sau vụ việc.

FSB thông báo rằng một người tên Lyubomir Korba, 65 tuổi, đã bị bắt tại Dubai với nghi ngờ trực tiếp thực hiện vụ nổ súng này.

Ủy ban Điều tra Nga cáo buộc Korba, người sinh ra ở miền Tây Ukraine, đã đến Moscow vào cuối tháng 12 năm ngoái theo chỉ thị của cơ quan an ninh Ukraine để thực hiện “một vụ tấn công”.

FSB nói thêm rằng họ đã xác định được những đồng phạm bị cáo buộc trong vụ tấn công, bao gồm công dân Nga Viktor Vasin, 66 tuổi, người đã bị bắt tại Moscow. Ngoài ra, FSB còn xác định thêm nghi phạm Zinaida Serebritskaya, 54 tuổi, người mà Nga nghi ngờ đã bỏ trốn sang Ukraine.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cáo buộc Ukraine đứng sau âm mưu ám sát, nói rằng mục tiêu là phá hoại các cuộc đàm phán hòa bình. Phía Ukraine tuyên bố không liên quan đến vụ nổ súng.

Cấp trên của ông Alexeyev, Đô đốc Igor Kostyukov, người đứng đầu GRU, đang tham gia phái đoàn Nga trong các cuộc đàm phán với Ukraine tại Abu Dhabi, UAE về các khía cạnh an ninh của một thỏa thuận hòa bình tiềm năng.

Ông Alekseyev đã giữ chức Phó tổng cục trưởng GRU từ năm 2011, và trong nhiệm kỳ của mình ông giám sát các chiến dịch chống khủng bố tại Syria. Năm 2017, ông được trao danh hiệu Anh hùng Liên bang Nga.