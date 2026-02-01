Hơn 1.200 gốc hoa ly bị phá hoại ở Hà Nội: Có thể khởi tố vụ án hình sự?

Như Dân trí thông tin, sáng 30/1, gia đình anh Trần Ngọc Hưởng (ở xã Mê Linh, Hà Nội) phát hiện vườn hoa ly chuẩn bị xuất bán dịp Tết Nguyên đán bị kẻ xấu cắt ngọn, chặt bông, nhiều thân cây bị chém nham nhở, không còn khả năng thu hoạch. Theo gia đình, tổng chi phí đầu tư ban đầu là hơn 400 triệu đồng, doanh thu thiệt hại từ sự việc có thể lên tới khoảng 500-600 triệu đồng.

Ngoài hoa ly, vườn hồng của gia đình cách đó khoảng 200m cũng bị phá hoại với khoảng 10 gốc hoa hồng cổ bị chém sâu vào thân, không còn khả năng thu hoạch.

Nhiều cành hoa ly bị chém gãy nham nhở trong vườn (Ảnh: Hải Nam).

Với diễn biến sự việc như trên, cơ quan điều tra có thể khởi tố vụ án hình sự hay không? Người thực hiện hành vi hủy hoại tài sản có thể phải chịu trách nhiệm pháp lý như thế nào?

Luật sư Trần Minh Hùng (Trưởng Văn phòng luật sư Gia Đình, Đoàn Luật sư TP Hà Nội) nhìn nhận đây là sự việc rất đáng lên án, gây bức xúc trong dư luận, đặc biệt khi số tài sản này là nguồn thu chính dự kiến của gia đình trong thời gian tới và diễn ra ở thời điểm Tết Nguyên đán đã cận kề. Với tính chất và mức độ thiệt hại như trên, cơ quan điều tra sẽ tiến hành các biện pháp tố tụng để xác minh, làm rõ vụ việc và xử lý nghiêm người vi phạm theo quy định pháp luật.

Dưới góc độ pháp lý, ông Hùng đánh giá từ những thông tin hiện có, đây là vụ việc có dấu hiệu của tội Hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản theo Điều 178 Bộ luật Hình sự 2015. Do đây là tội danh mang tính định lượng, vấn đề mấu chốt để xem xét trách nhiệm hình sự sẽ là mức độ thiệt hại về tài sản trong vụ việc.

Chủ vườn thẫn thờ khi vườn hoa bị kẻ xấu phá hoại (Ảnh: Hải Nam).

"Trước mắt, cơ quan điều tra sẽ tiến hành giám định, định giá mức độ thiệt hại về tài sản. Về nguyên tắc, giá trị tài sản sẽ được xác định tương đương giá thị trường, tức có thể ngang bằng khoản doanh thu ước tính từ số tài sản nêu trên. Từ kết quả giám định và định giá, cơ quan điều tra có thể xem xét khởi tố vụ án hình sự Hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản để điều tra theo quy định", luật sư nhận định.

Về chế tài xử lý người vi phạm, nếu giá trị tài sản thiệt hại ở mức từ 200 triệu đến dưới 500 triệu đồng, mức phạt sẽ được áp dụng theo khoản 3 Điều 178 Bộ luật Hình sự 2015 là 5-10 năm tù. Nếu mức độ thiệt hại từ 500 triệu đồng trở lên, chế tài xử lý có thể áp dụng là 10-20 năm tù.