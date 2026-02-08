Tai nạn liên hoàn, 7 ô tô dính nhau thành hàng dài, hư hỏng

Chiều 8/2, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin, đơn vị đang làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông liên hoàn trên tuyến đường tránh Tây Buôn Ma Thuột khiến 7 phương tiện bị hư hỏng.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 9h35 cùng ngày khi xe đầu kéo mang biển kiểm soát 37H-115.xx do ông H.V.L. (32 tuổi, trú tại tỉnh Nghệ An) điều khiển chở theo hàng hóa lưu thông trên đường tránh Tây hướng từ đường Hà Huy Tập đến đường Phạm Ngũ Lão.

Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn khiến 7 phương tiện bị hư hỏng (Ảnh: Thúy Diễm).

Khi di chuyển đến gần vòng xoay đường Phạm Ngũ Lão, xe đầu kéo đã va chạm với một ô tô tải mang biển kiểm soát 47H-016.xx lưu thông phía trước, rồi đẩy xe này va chạm tiếp với một ô tô tải khác ở phía trước.

Vụ tai nạn liên hoàn tạo thành một hàng dài phương tiện va chạm nhau khiến giao thông qua khu vực bị ùn tắc cục bộ và lực lượng giao thông phải phân luồng, điều tiết các phương tiện.

Các ô tô bị tông nối đuôi nhau (Ảnh: Thúy Diễm).

Tổng cộng vụ tai nạn khiến 1 xe đầu kéo, 2 xe tải và 4 ô tô đều bị hư hỏng. Không có thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản ban đầu ước tính khoảng 250 triệu đồng.

Theo Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đắk Lắk, nguyên nhân ban đầu được xác định do xe đầu kéo không giữ khoảng cách an toàn với xe chạy liền trước để xảy ra tai nạn giao thông.

Nguyên nhân bước đầu do xe đầu kéo không giữ khoảng cách an toàn với các phương tiện khác (Ảnh: Thúy Diễm).

Tuyến đường tránh Tây đoạn qua nút giao Phạm Ngũ Lão là "điểm đen" tai nạn giao thông. Khu vực này đường có độ dốc khá lớn, tốc độ qua nút giao được cắm biển 40km/h và có đèn giao thông nhưng vẫn thường xuyên xảy ra các vụ tai nạn.