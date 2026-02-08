Nghịch lý cận Tết: Hàng từ nước ngoài về nhanh, giao nội địa quá tải

Bên cạnh mua sắm trực tiếp, ngày càng nhiều người tiêu dùng chọn sắm Tết online từ đồ trang trí, thực phẩm đến bánh kẹo khiến lượng đơn hàng dịp Tết tăng vọt.

Tuy nhiên, năng lực giao nhận nội địa chưa theo kịp, dẫn tới tình trạng quá tải kéo dài. Cận Tết Nguyên đán năm nay, không ít người tiêu dùng “đứng ngồi không yên” khi đơn hàng vẫn chưa tới tay, trong khi chỉ còn vài ngày nữa là các đơn vị vận chuyển bước vào kỳ nghỉ Tết, đơn hàng của họ vẫn mắc kẹt tại kho do quá tải.

Chị Mai Anh (phường Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết đã đặt hàng từ giữa tháng Chạp nhưng đến nay đơn hàng vẫn "nằm im" ở kho. "Chuẩn bị về quê mà đơn hàng vẫn chưa giao, tôi thực sự sốt ruột vì toàn là đồ dùng cần trong Tết", chị nói.

Tại nhiều bưu cục, kiện hàng chất kín lối đi, đơn hàng tăng vọt từng ngày. Để xoay xở, nhiều nhân viên vốn chỉ xử lý đơn hàng trên hệ thống nay phải kiêm thêm khâu nhận hàng, phân loại, bốc xếp lên xe.

Hiện, các đơn vị vận chuyển đều đã thông báo lịch nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ. Chẳng hạn, hãng vận chuyển Giao hàng Tiết kiệm, Viettel Post thông báo nghỉ từ ngày 15/2, tức 28 tháng Chạp; Giao hàng Nhanh, J&T Express, SPX Express... nghỉ từ ngày 16/2, tức 29 tháng Chạp.

Theo ghi nhận, nhiều chủ cửa hàng ở Hà Nội cho biết đã ngừng nhận giao hàng đi các tỉnh, thành từ ngày 20 tháng Chạp để đảm bảo hàng đến tay khách hàng trước Tết. Chị Thùy Dung, chủ cửa hàng quần áo tại phường Hai Bà Trưng, Hà Nội cho biết từ ngày 20 tháng Chạp, chị chỉ nhận giao hàng hỏa tốc trong nội thành TP Hà Nội và bán trực tiếp tại cửa hàng đến hết ngày 27 tháng Chạp.

Đơn hàng quốc tế giao nhanh hơn đơn hàng trong nội thành (Ảnh: Chụp màn hình).

"Nhiều khách hàng nhắn tin, gọi điện hỏi về tình trạng nhưng cửa hàng cũng chỉ cập nhật thông tin theo mã vận đơn của đơn vị vận chuyển. Do đơn hàng tăng cao nên đơn vị vận chuyển bị quá tải, nhiều đơn giao trong nội thành cũng mất 4-5 ngày mới nhận được", chị nói.

Trái ngược với tình cảnh quá tải trong nước, nhiều người tiêu dùng bất ngờ khi thời gian giao hàng xuyên biên giới lại nhanh hơn đơn hàng nội địa. Chị Phan Quỳnh (phường Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết, chị vừa đặt một đơn hàng từ Trung Quốc trên sàn thương mại điện tử và chỉ mất hơn 3 ngày để về đến Việt Nam.

Trong khi đó, một đơn hàng khác chị đặt một cửa hàng trong nội thành Hà Nội đã sang ngày thứ 5 vẫn hiển thị trạng thái "sẵn sàng giao hàng" tại kho. "Rút kinh nghiệm từ các năm trước nên năm nay tôi liệt kê các món đồ cần mua và chủ động đặt sớm, một số đơn hàng ở nội thành tôi đặt giao hỏa tốc luôn nhưng một số đơn đặt muộn vẫn chưa tới", chị nói.