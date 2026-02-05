Nồng độ cồn ở mức 3 sau bữa rượu ngày hôm trước, lái xe có bị xử phạt?

Kết quả nồng độ cồn của tôi ở mức 3, tôi bị giữ Giấy phép lái xe. Bạn đọc hỏi, tôi không uống rượu vào ngày bị xử phạt thì trường hợp của tôi xử lý thế nào cho đúng và tôi phải chứng minh như thế nào?

Bộ Công an trả lời: Tại Khoản 2 Điều 9 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ quy định: "Điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn" là một trong các hành vi bị nghiêm cấm.

Như vậy, trường hợp của bạn điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ tại thời điểm khi Cảnh sát giao thông kiểm tra mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn thì bị xử phạt theo quy định của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ.